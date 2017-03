Archeologové objevili část původního kostela svaté Alžběty

Jindřichův Hradec – Od 1. března probíhá v Jindřichově Hradci ve Vídeňské ulici rozsáhlá rekonstrukce inženýrských sítí. První etapa se výrazně dotkla terénu před bývalým kostelem svaté Alžběty.

Během drobné sondáže v okolí bývalého kostela sv. Alžběty v Jindřichově Hradci bylo nalezeno kamenné klenební žebro z původního gotického presbytáře tohoto církevního objektu. Nalezený artefakt z počátku 15. století očišťuje student archeologie Martin RycFoto: Vladislav Burian

Z tohoto důvodu zde souběžně se stavebními pracemi provádí archeologové z Muzea Jindřichohradecka odborný dozor, který se 7. března změnil v menší záchranný výzkum. Snahou archeologů je nalézt jakékoliv možné doklady po původním presbytáři kostela, jehož nejstarší historie spadá do počátku 15. století.



Z historie objektu je známo, že zde nejprve stála kaple Nanebevzetí Panny Marie, která byla přistavěna k původnímu malému špitálku založeném roku 1399. V té době se o zdejší duchovní správu staral Řád německých rytířů. Na počátku 15. století byla kaple přestavěna na kostel svaté Alžběty Durynské. Tím, že objekt stál mimo městské hradby, byl, podobně jako celé Zárybniční předměstí, nejčastějším terčem dobyvatelů Hradce. Bezesporu největší pohromou pro kostel byl rok 1618, kdy jej vypálili císařští Dampierovi vojáci. Přesto byl kostel časem opraven a posléze využíván bratrstvem sv. Isidora. V roce 1748 byla přestavěna sakristie. Kostel opět vyhořel roku 1788. Byl natolik vážně poškozen, že byl jako nepotřebný prodán. V roce 1828 z tohoto bývalého církevního objektu vzniká byt a kovárna. Dům, již bez prostor bývalého presbytáře, byl využíván až do počátku 90. let 20. století. Později byl odkoupen a přebudován na hotel s restaurací, které však nejsou již dlouhou dobu v provozu.

Čtěte také: Tři měsíce oprav způsobí v Hradci trable



Před objektem bývalého kostela byly postupem desítek let provedeny četné terénní i stavební práce. Během nich došlo k výraznému poničení zbytku základů presbytáře původního gotického kostela sv. Alžběty. Dnes jsou dochovány pouze torzovitě a převážně v sekundární poloze. Přesto se archeologům podařilo objevit ve výkopu jeden velice vzácný dobový artefakt, a to kamenné gotické žebro ze stropní klenby, pocházející nejspíše z původního presbytáře. Na něm jsou dobře patrné zbytky nažloutlé barvy, dokládající původní výmalbu stropu kostela. V současné době je již toto klenební žebro z počátku 15. století umístěno v Muzeu Jindřichohradecka a stane se součástí jeho sbírek ve fondu kamenných artefaktů.



Vladislav Burian, archeolog Muzea Jindřichohradecka