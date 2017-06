Archivy budou slavit. Představí kuriozity z regálů

Jindřichův Hradec - Mezinárodní den archivů připadá na pátek 9. června. Návštěvníky čekají zajímavé výstavy.

9. června se slaví mezinárodní den archivů. Navštívit můžete zajímavé výstavy jak v zámeckém archivu, tak v okresním archivu ve Václavské ulici.Foto: Deník/Adam Hudec

Už od roku 1948 se každoročně 9. června slaví mezinárodní den archivů. "Toto datum bylo vybráno Mezinárodní archivní radou jako den, kdy je veřejnosti na celém světě připomínán význam a důležitost archivů pro společnost. Uvedený den stanovila Mezinárodní archivní rada, založená 9. června 1948 v Paříži, u příležitosti 60. výročí jejího vzniku," uvádí odborný rada Státního okresního archivu Jindřichův Hradec Michaela Körnerová Chládková.



A jako každý rok při této příležitosti i letos pořádají obě hradecká archivní pracoviště zajímavé výstavy. V zámeckém archivu, přístupném ze druhého zámeckého nádvoří napravo od pokladny zámku, mohou návštěvníci ve dnech 8. a 9. června zavítat na výstavu zvanou Cestou necestou… aneb putování po starých mapách. Ve čtvrtek 8. června bude archiv otevřený od 8 do 14 hodin, v pátek 9. června potom od 8 do 12 hodin.



V prostorách okresního archivu bude pro zájemce připravena výstava nazvaná Kuriozity z archivních regálů. "Zjistíte, že mezi běžnými archivními spisy a úředními knihami se občas objeví i něco zcela nečekaného, šokujícího… Výstavu můžete navštívit od 9. do 16. června, a to v pátek, v úterý a ve čtvrtek od 8 do 14.30 hodin, v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin," zve Michaela Kornerová Chládková. Okresní archiv sídlí na adrese Václavská 37, naproti někdejšímu kostelu sv. Alžběty.