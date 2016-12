Betlémské světlo prozáří spoustu domácností na Jindřichohradecku

Jindřichův Hradec – Skauti nejen z Jindřichova Hradce již opatrují letošní plamínek dovezený až z Betléma.

Ve vlacích po celé republice jste v sobotu mohli potkat nevšední družinu. Skauty, kteří jako oko v hlavě střežili plamínek v lucerně. Rozváželi totiž do všech koutů Betlémské světlo.

Opatrují ho již i zástupci z jindřichohradeckého Střediska Pětilisté růže, kterým Betlémské světlo přivezli jejich brněnští kolegové dopoledním rychlíkem. „My ho teď doneseme jednak na faru a máme ho i doma. Vždy má světýlko u sebe víc lidí. Pro jistotu," vysvětlil zástupce vedoucího 10. skautského oddílu Joel Cuce. Podle něho je šíření Betlémského světla hezká a originální tradice. „Je dobře, že se to udržuje. A pro Betlémské světlo si chodí každý rok čím dál víc lidí," vyzdvihl.

Velký zájem veřejnosti potvrdil i Honza Smrčka, který vede včelnické a kamenické skauty ze střediska Fidelis et fortis. „Spousta lidí chce mít Betlémské světlo na Štědrý den doma. My ho teď budeme opatrovat, abychom ho všem mohli předat 23. prosince. Přes noc si ho už snad všichni doma pohlídají," míní.

Právě 23. prosince si bude moci kdokoli přijít pro Betlémské světlo jak v Jindřichově Hradci, a to v 17 hodin na náměstí Míru, tak i v Nové Včelnici v 18 hodin ke kostelu nebo v Kamenici nad Lipou ve stejnou dobu na náměstí.

O plamínek z Betléma pečuje pozorně i Filip Šimek. „Je to hodně pěkné a určitě v tom budu pokračovat ve skautu dál. Už se na to vždy těším celý rok, až zase Betlémské světlo bude," usmívá se.

Betlémské světlo je plamínek, který je každoročně zapálen před Vánocemi v betlémské jeskyni, v níž se podle tradice narodil Ježíš Kristus. Odtud je rozváženo do mnoha míst nejen v Evropě. Po „starém kontinentu" se dál šíří z Vídně. Odtud Betlémské světlo rozváží vlakem skauti.

Poprvé se Betlémské světlo objevilo v Rakousku v roce 1986, o tři roky později se dostalo i do tehdejšího Československa.

Původní myšlenkou, která později vedla k šíření Betlémského světla po světě, bylo dopravit před Vánocemi do Rakouska světlo z Betléma jako poděkování těm, kteří ochotně a rádi přispějí nějakým způsobem postiženým dětem.