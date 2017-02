Běžci budou opět pomáhat

Nová Bystřice – Již nyní se mohou registrovat zájemci o benefiční akci Běh Českou Kanadou, která se letos koná 17. června v městském parku v Nové Bystřici.

Ilustrační fotografie.Foto: František Sychra

Registraci je možné provést elektronicky na webu města Nová Bystřice nebo v tamním turistickém a informačním centru.

Startující, na které letos čekají 6,5 a 10,5 kilometrů dlouhé tratě a také kratší pro dětské závodníky, podpoří svým během tentokrát Lucinku Sukovou, která trpí vzácnou metabolickou poruchou - Canavanovou chorobou.

Loni běžci podpořili hendikepovaného Honzíka z Hradiště u Nové Bystřice. Výtěžek ze startovného pomohl rodině s koupí speciálního sedacího systému do jeho školní židličky.

Podobný systém by nyní mohli účastníci Běhu Českou Kanadou pomoci získat i rodině Lucinky. Registraci do závodu je možné provést až do 11. června