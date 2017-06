Blíží se další anketa. Téma: Co s pivovarem?

Jindřichův Hradec - Rada města se chystá vypsat anketu ohledně budoucnosti zámeckého pivovaru.

Ohořelé trámy z historického pivovaru v centru Jindřichova Hradce město nabízí obyvatelům na topení.Foto: archiv města

Jen pár dní poté, co se utišily debaty kolem ankety ohledně úprav náměstí Míru, se hradecká rada města chystá projednat další palčivou záležitost – vyhořelý pivovar. Na svém středečním odpoledním jednání by tak radní - podle zveřejněného programu schůze - měli vypsat anketu o osudu historické budovy.





„Myšlenky, které v současné době máme, jsou různé. Asi by bylo potřeba zřídit zde velký sál, protože Střelnice už nevyhovuje, a osobně bych zde rád zachoval tradici a líbil by se mi tu městský minipivovárek. Pivovar je ale velký a je v něm spousta místa,“ uvedl už dříve starosta města Stanislav Mrvka.



Čtenáři Deníku se v dubnové anketě vyjádřili jasně – také by uvítali pivovar (61 %). Pro kulturní sál hlasovalo 25 % hlasujících na webu, kongresové centrum se líbilo 4 %, kavárnu pak volila 3 %.