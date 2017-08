Bouřka odstřihla od elektřiny tisíce domácností

Jihočeský kraj - Řádění živlů z pátku na sobotu zaměstnalo spoustu lidí a mnohým zkomplikovalo život.

Když se v pátek před půlnocí zvedl vítr a nebe začaly krájet blesky, málokdo tušil, že půjde o smršť, která pokácí stromy po celém kraji. Na Šumavě jich lehly tisíce. „Večer jsem trávila u kamarádky v Heřmani, byl tady pořádný slejvák. Překvapila nás intenzita větru, který mlátil do oken. Když vypadl proud, sledovaly jsme bouřku i okolní domy, kdy se zase rozsvítí. Naštěstí tady bylo do dvou hodin po problému,“ popsala Lucie Sedláčková z Českých Budějovic.



Podle Jany z Lišova tam zažili obrovskou bouřku. „Jeden blesk za druhým, polámané stromy, po zahradě lítalo úplně všechno, slunečník, lehátko, truhlíky s kytkami, popelnice… Ještě teď vypadává proud, asi něco opravují. Na náměstí jsou na zemi větve, myslím, že i v okolí to bude podobné,“ líčila v sobotu dopoledne Lenka.

„Když jsme se s manželem kolem půl druhé vraceli z Prahy na chalupu, ležel přes silnici větrem vyvrácený strom. Volala jsem hned starostovi, aby ho uklidili, protože v té tmě ani nebyl vidět,“ popsala Hana Zemanová noční příhodu v Krakovčicích u Žimutic na Českobudějovicku.

Michal Pavlíček vyjížděl z Českých Budějovic v noci na Lipensko do práce a kvůli bouřce si s sebou bral motorovou pilu. A to se mu vyplatilo, protože mezi Bližnou a Dolní Vltavicí se musel prořezat dvěma stromy padlými na silnici. Některá místa musel i objíždět. „V lese jsem viděl snad kolem 40 spadlých stromů a takových míst tu v okolí musí být více,“ líčil Michal Pavlíček v sobotu ráno s tím, že po desáté hodině je Dolní Vltavice stále bez proudu.





HASIČI SE NEVYSPALI

Kvůli bouřkám měli napilno hasiči, kteří během 12 hodin od půlnoci do sobotního poledne vyjížděli 300x. Nejvíce zásahů bylo nutné provést na Prachaticku a Českokrumlovsku, pomoc potřebovaly také obce v části Českobudějovicka a Jindřichohradecka.



Podle Martina Svitáka z Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje odstraňovali hlavně stromy padlé na komunikace, domy, chaty a auta, na Lipensku skončil strom i na lodi. Kvůli bouřce také hořelo a řidiči bourali do spadlých stromů. „Je zřejmé, že výjezdy budou pokračovat, neboť řada lidí teprve na své chaty a chalupy pojede,“ předjímal v sobotu po poledni Martin Sviták. Mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů včera potvrdila, že na Soběslavsku a ve Veselí nad Lužnicí pomáhali zajišťovat uvolněné části střech.

ZASTAVENÉ VLAKY

Následky bouřky zkomplikovaly dopravu na železnici. Podle mluvčího Správy železniční dopravní cesty Radka Joklíka bylo v regionu nesjízdných 10 tratí. Mimo provoz byl úsek České Budějovice – České Velenice, nejezdilo se také mezi Volary a Vimperkem či směrem na Veselí nad Lužnicí. Na některých místech se cestující dostávali ke svému cíli náhradní autobusovou dopravou – např. na trati České Budějovice – Summerau v Rakousku, stejně jako Veselí nad Lužnicí – Počátky – Žirovnice, kde má být provoz obnoven dnes do 13 h a mezi Rybníkem a Lipnem nad Vltavou až někdy v týdnu. V průběhu sobotního dopoledne byla obnovena doprava mezi Horní Planou a Novým údolím a v poledne část České Budějovice – Zliv, kde rovněž suplovaly autobusy.

BEZ ELEKTŘINY

Tisíce domácností zůstaly bez proudu, například v Malontech a Želnavě až do včerejška. Mluvčí společnosti E.ON Vladimír Vácha to včera vysvětloval: „Jsou tam rozsáhlé polomy v průsecích, kudy elektřinu vedeme, a naši pracovníci tam stále ještě zasahují. V těchto místech je to nejhorší, když si uvědomíme, že nemají elektřinu už od páteční noci. V noci ze soboty na neděli se naopak podařilo vyřešit většinu problémů na Jindřichohradecku a na Českokrumlovsku, například Světlík, Pernek, Nová Pec. V neděli večer už by mělo být vše v pořádku. Pokud zůstane ještě nějaký problém, tak už by to měly být jen objekty, kde nebydlí trvale lidé,“ slíbil včera Vladimír Vácha.



„Lidé nám od páteční noci volali na poruchovou linku tak intenzivně, až byla přetížena. V případě takto rozsáhlých bouřek je dobré při výpadku dodávky proudu počkat hodinu dvě a pak teprve zavolat. Naopak nyní, kdy už je většina problémů vyřešená, jsme rádi za informace, pokud by někde vznikly komplikace,“ uvedl mluvčí. „V terénu jsme měli sto našich kmenových zaměstnanců a zasahovala také další stovka pracovníků z našich dodavatelských firem. Pracovali i nad rámec svých povinností, aby byl problém co nejrychleji vyřešen,“ uvedl mluvčí Vladimír Vácha.

UŽITEČNÁ RADA

„Bouřek je teď čím dál víc,“ konstatuje Michal Janďura, náčelník šumavské horské služby. „Je třeba být připraven na nenadálé situace. Například při výpadku proudu není možné na benzínce natankovat ani kdekoli zaplatit kartou. Proto bychom měli mít vždy plnou nádrž auta i zásobu pohonných hmot v kanystru, peníze v hotovosti,“ radí Michal Janďura, jak se nenechat zaskočit.