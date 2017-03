Budoucí zdravotníky navštívili zahraniční studenti

Jindřichohradecko - Mezinárodní projekt Edison zavedl také na Jindřichohradecko studenty z celého světa.

Projekt, který pořádá mezinárodní studentská organizace Aiesec, přinesl vítané oživení nejen do třeboňského gymnázia, ale i do Střední zdravotnické školy v Jindřichově Hradci. Studenti díky tomu mohli poznat názory kolegů z z Argentiny, Alžírska, Brazílie, Indonésie, Číny a Vietnamu mimo jiné na náboženství, politiku, ekonomiku, kulturu, přírodu. „Cílem zapojení do projektu bylo hlavně zvýšení jazykových kompetencí žáků,“ zmínila ředitelka zdravotnické školy Běla Picková.