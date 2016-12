Bystřickou základní školu povede od září žena

Nová Bystřice - Základní a mateřskou školu v Nové Bystřici čekají v příštím roce změny ve vedení.

Dosavadní ředitel školy Václav Šilhan, který školu vede již třiadvacet let, odchází do zaslouženého důchodu. ,,Ze začátku budu rád, že si odpočinu, poté mi začne škola určitě chybět," míní

Bystřičtí radní již nyní zvolili novou ředitelkou školy Mariku Hauserovou, která tady vyučuje děti prvního stupně již devatenáct let. Podle starosty Vladimíra Bláhy nebyl o místo velký zájem. „Marika Hauserová byla jedinou kandidátkou, ale rada města neměla ke zvolení žádné výhrady," potvrdil výběr starosta.

Současný ředitel ještě tento školní rok dokončí a poté předá žezlo své kolegyni. „Od září, bude škola pod vedením nové ředitelky," dodal Vladimír Bláha.

S výběrem souhlasí i stávající vedoucí muž bystřické základky. „Paní učitelka Hauserová školu velmi dobře zná, je spolehlivá a proti jejímu zvolení nic nemám," vyjádřil svůj souhlas Václav Šilhan.

Sama budoucí ředitelka Marika Hauserová je se zvolením spokojená. „Je to výzva, zodpovědná práce a ne vždy to bude jednoduché, ale půjdu do toho s nadšením a pevnou vůlí. Laťka je velmi vysoko a budu se snažit, abych ji nahoře udržela a škola byla vedena stále tak dobře jako dosud," předsevzala si. Dodala, že do budoucnosti nechystá žádné velké změny, ale naváže na dosavadní práci.