Bytové domy v Hradci neměly řád. Teď už mají

Jindřichův Hradec – Naše bytové domy nemají domovní řád! To si uvědomili úředníci z hradecké radnice.

Jindřichův Hradec. Ilustrační fotoFoto: Deník / Miroslav Fuchs

Radní města proto nedávno schválili návrh nových pravidel, která se týkají domů, které město vlastní a pronajímá v nich bytové jednotky.

„Nový domovní řád určuje pravidla nejen pro jednotlivé byty, a to nad rámec nájemní smlouvy, ale také řeší chování ve společných prostorách bytového domu,“ vysvětlil jindřichohradecký starosta Stanislav Mrvka.



Jednou ze záležitostí, které domovní řád řeší, jsou domácí zvířata. Kromě mantinelů, jež vymezuje občanský zákoník (to, že vlastník zvířete nesmí nad míru obtěžovat sousedy hlukem či zápachem) je zde například stanoveno, že k tomu, aby nájemce mohl v bytě chovat víc jak dvě zvířata, potřebuje souhlas radnice. To samé se týká chovu neobvyklých živočichů.

„Řád také zakazuje kouření ve společných částech domu, provozování míčových her ve dvorech domu či déle trvající se zdržování cizích osob ve společných částech domu,“ doplnila mluvčí radnice Karolína Průšová.



Zajímavý je v řádu také článek, který v době od 21 do 7 hodin vysloveně zakazuje zdržování se návštěv na chodbách a v dalších společných prostorech domu. V této době také není dovoleno hrát na hudební nástroje, zpívat, hlučně se bavit nebo mít příliš nahlas rádio či televizi.



Porušení domovního řádu by se trestalo jako přestupek. V současné době hradecká radnice vlastní 743 bytů, z toho jich je 166 sociálních a 31 se sníženou kvalitou. Liší se velikostí od garsonek až po byty 5+1.