Centrum Hradce omezí cyklistické závody

Jindřichův Hradec - Ve středu odpoledne nechte auta raději doma. Velká část historického centra bude uzavřená kvůli cyklistům.

Jindřichův Hradec. Ilustrační fotoFoto: Deník / Miroslav Fuchs

Už ve středu vypuknou závody Okolo jižních Čech. V Hradci se tradičně pojedou první a poslední etapa, a to s sebou nese dopravní omezení. „Ve středu od 15 do 19 hodin bude úplná uzavírka v rozsahu trasy závodu, tedy Balbínovo náměstí, Nežárecká ulice, ulice Pod Hradem, cyklostezka v parku, ulice Röschova, Gymnazijní, Janderova, Sady, Kostelní, Za Kostelem, průchod Starou radnicí, náměstí Míru a Dobrovského ulice,“ vyjmenovala mluvčí radnice Karolína Průšová. Až do neděle 3. září je kvůli závodu také uzavřené parkoviště u kolejí vysoké školy. Další omezení v centru čeká Hradečáky právě v neděli, kdy budou závody Okolo jižních Čech vrcholit.