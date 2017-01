Češi a Moravané jsou přeborníci v pití alkoholu

Čechy, Jihočeský kraj - Disciplína, ve které nemají Češi konkurenci: pití alkoholu.

Kolik je u nás léčených alkoholiků. Foto: Deník

Lidé v tuzemsku do sebe otočí 7,5 milionu panáků tvrdého alkoholu denně. Českými hrdly dle Státního zdravotního ústavu proteče asi 375 tisíc litrů čtyřicetiprocentní kořalky každý den.

Češi se tak řadí na první příčky světových žebříčků v konzumaci alkoholu. Ať ho sestaví jakákoli organizace, figurují vždy v první desítce. Přeborníky jsou především tuzemští muži – ročně vypijí téměř trojnásobek světového průměru.

Takže se nelze divit, že se závislostí na lihu v zemi bojuje milion lidí.

„KOŘALEČNÍ MOR"

Největší problém s pitím mají Moravané, především lidé z Olomoucka a Brněnska, vyplývá z dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky, který srovnal počet léčených alkoholiků a tamních obyvatel.

Proč pijí právě oni? Bylo to tak odpradávna, tvrdí odborníci.

„Už v roce 1901 vyšla publikace O rozšíření moru kořalečního v Království českém, kde se o moravském lidu píše jako o největších konzumentech alkoholu," poukazuje Petr Popov z Psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Lidé na Moravě podle něj žijí velmi společensky. Navíc se tam vždy vyráběla laciná kořalka.

Se závislostí se ale léčí i mnoho lidí v Praze. To je zase dáno dostupností alkoholu. „V hlavním městě ho seženete kdykoliv a kdekoliv," vysvětluje Popov.

V metropoli navíc žije široké spektrum konzumentů – od těch, kteří popíjejí jen krabicové víno, až po lidi, kteří si kupují nejdražší nápoje.

MUŽI, ŽENY, DĚTI

Odborníci varují, že přístup Čechů k alkoholu je stále benevolentnější. Světová zdravotnická organizace upozorňuje, že by průměrná spotřeba neměla překročit šest litrů stoprocentního lihu na osobu a rok, v Česku už dnes každý vypije více než deset litrů.

Češi do sebe lijí zejména pivo, na které po přepočtu připadá polovina zkonzumovaného čistého alkoholu. Třeba předloni (tedy podle posledních dostupných dat) vypili 293 půllitrů piva.

Vedle toho připadlo na hlavu každého Čecha skoro 95 „dvojek" vína a 173 velkých panáků za rok.

„A spotřeba dál roste. Pijí všichni. Přitom dříve se nestávalo, že by ženy masově chodily do hospody. Problém je i s dětmi," popisuje Petr Popov.

Ani kapku alkoholu v posledních dvanácti měsících nevypila jen desetina lidí starších 15 let. A celoživotních abstinentů je v Česku pouhých 2,6 procenta.

PADESÁTKA A SMRT

Nadměrná spotřeba lihu přitom zabíjí. V Česku má nadměrné pití na svědomí 5000 předčasně zemřelých mužů ročně.

Alkohol totiž likviduje ledviny a játra, podporuje také růst zhoubných nádorů. Komplikuje průběh cukrovky, přivolává epilepsii a souvisí s depresí.

„Lidé, kteří se potýkají s problematickým pitím, se proto dožívají výrazně nižšího věku. Umírají už kolem padesátky," vypočítává Ladislav Csémy z Národního ústavu duševního zdraví. Vyplynulo to podle něj z průzkumu, který se v Česku prováděl dvacet let a který sledoval více než 90 tisíc lidí. U běžné populace je průměrný věk dožití asi o dvacet let vyšší.

Asi vypadám jako alkoholik, co potřebuje pauzu, směje se jedna z tváří kampaně

Jižní Čechy – Má rád pivo, dá si ho, když má chuť. Kromě únorových dní. Slovesný dramaturg Českého rozhlasu, Jihočech Ivan Studený, je jednou z tváří kampaně Suchej únor.

Když se uživatel internetu podívá na webové stránky akce Suchej únor, pozná, že jste jednou z tváří této kampaně. Jak se to stalo?

Mně jsou vůbec kampaně a aktivity Ligy otevřených mužů sympatické. Poprvé jsem si před čtyřmi lety všiml jejich akce zaměřené proti násilí na ženách a dětech. Pak jsem se přidal k projektu Patron, který pomáhá mladým klukům z dětských domovů, a Suchej únor, to už bylo takovým logickým pokračováním spolupráce. Letos jsem se přihlásil jako ambasador Suchýho února, což znamená třeba i to, že jsem si s několika dalšími kluky stoupl před objektiv. A proč je můj ksicht na titulní stránce webu? Asi můj vzhled evokuje ty správné asociace o příběhu alkoholika, co potřebuje pauzu.

Jaký alkoholický nápoj máte nejraději?

Můj jazyk je věrný české tradici a lahodí mu pivo a rum. Jenom těch žejdlíků nemusí být denně deset a destilát ocením třtinový, dovezený z Jižní Ameriky. Tedy se rovnou přiznávám, že alkoholické nápoje do svého pitného režimu zařazuji, nejsem a pravděpodobně nikdy nebudu propagátorem ryzí abstinence.

Heslem „ani kapku" se letos v únoru nebudete řídit poprvé. Jaký byl loňský únor na suchu? Stálo vás hodně sil odolat chuti třeba na pivo?

Bylo to snazší, než jsem čekal. Ale přiznávám, že jsem ucítil, kdy alkohol vyhledávám jako berličku, a vyzkoušel si, jak takové situace zvládám bez něj. Třeba tréma nebo pracovní stres nebo splín. V půlce měsíce jsem se moc na březen těšil, jak si to první pivo vychutnám. Pak jsem na to nějak zapomněl, soustředil se na něco jiného, a mimoděk si tak protáhl sucho o týden.

Podporoval vás v tomto úsilí někdo z okruhu rodiny, přátel? Podařilo se zlomit někoho, aby se k vám přidal?

Má drahá manželka mě podporuje ve všem, je to její vzácná vlastnost. Tady ovšem říká, že jsou tu jiní, kteří by Suchej únor skutečně potřebovali. Já se snažím nikoho moc nelanařit.

Dokážete si představit, že byste byl celoživotním abstinentem?

Představit si to dokážu a vím, že by život bez alkoholu byl stejně zábavný. Na druhou stranu, dokud jsem to já, kdo skutečně svobodně rozhoduje, kdy se napiju, a pokud mi pití nějak zdravotně neškodí, nevidím důvod, proč trvale abstinovat.

V čem je podle vás největší přínos kampaně Suchej únor?

Jednoduše v tom, že vytváří ve společnosti pozitivní a nekonfliktní vzor svobodného vztahu ke konzumaci alkoholu. Bez afektu vyvolává diskusi o závislosti a negativních důsledcích pití. A také obnažuje nesmyslnost mýtů o mužnosti spojené s chlastem.