Češi nebezpečně tloustnou. Ohrožuje je cukrovka

Čechy, Jihočeský kraj - Začalo to nočním pomočováním a skončilo těžkým poškozením jater. Teprve čtrnáctiletý Jakub trpí chorobou, která v Česku doposud trápila jen seniory. Lékaři mu diagnostikovali cukrovku II. typu – tedy chorobu, kterou si lidé vypěstují sami nezdravým životním stylem.

Jak je to s obezitou v jednotlivých krajích.Foto: Deník

„Není divu, školák nikdy nesportoval a základem jeho jídelníčku byla smažená jídla. Jeho váha se při výšce 175 centimetrů ustálila na 170 kilogramech," popsala před nedávnem případ Štěpánka Průhová, docentka z pediatrické kliniky pražské motolské nemocnice.

ŠAMPIONI V TLOUŠŤCE

Jakubův příběh není ojedinělý. Obézních Čechů, kteří se potýkají se zdravotními problémy, skokově roste.

Kila navíc má podle různých měřítek třetina až polovina populace. Při posledním šetření Světové zdravotnické organizace, které se konalo před třemi lety, se Česko v nelichotivém žebříčku vyhouplo na samou špici v Evropě.

„V obezitě a nadváze už máme zlatou medaili. Pokud to tak bude pokračovat, za pár let ji získáme i v onemocnění diabetem II. typu," říká lékařka a vedoucí Centra podpory veřejného zdraví Státního zdravotního ústavu Marie Nejedlá.

PŘEJÍDÁNÍM KE SLEPOTĚ

Cukrovka je přitom choroba, které každoročně podlehne kolem 3,5 tisíce Čechů. Další lidé sice nezemřou, potýkají se ale s obrovskými komplikacemi.

„Kolem deseti procent dia-betiků trpí vážným poškozením ledvin. Zhruba stejné procento pacientů mívá poškozené oční sítnice a je ohroženo slepotou. Pět procent cukrovkářů postihuje takzvaná diabetická noha, která často ústí až v amputaci dolní končetiny," upozorňuje diabetolog Jaroslav Rybka.

ČÍM CHUDŠÍ, TÍM SILNĚJŠÍ

Největší procento lidí s kily navíc žije v západních Čechách a na Vysočině, kde má nadváhu či obezitu přes šedesát procent populace.

„Protože jde o ekonomicky slabší regiony, nabízí se paralela se Spojenými státy. Tam platí, že chudší a méně vzdělané vrstvy často trpí obezitou a s ní spojenými chorobami, protože se stravují levnějšími potravinami," pokouší se o vysvětlení lékař a bývalý ministr zdravotnictví Leoš Heger.

Diabetolog Jaroslav Rybka souhlasí: „Chudší oblasti jsou obezitou a diabetem skutečně často zasaženy více."

Svou roli dle Rybky hraje i životní prostředí. „Chudší regiony jsou totiž často průmyslové. To znamená, že se v nich objevují vyšší koncentrace škodlivin v půdě a ovzduší. Tyto látky přitom mohou vznik diabetu podpořit," upozorňuje Rybka. Jde například o pesticidy. Škodit může i alloxan na bělení potravin a kosmetických přípravků.

LÉČBA ZA 500 MILIARD

S tím, jak česká populace nabírá centimetry v pase, roste také účet za léčbu. S obezitou se pojí nejenom diabetes, ale i další civilizační choroby. Třeba nemoci srdce a cév nebo rakovina.

„Česko proto vydá na likvidaci následků nezřízeného životního stylu dokonce půl bilionu korun. A to je jenom střízlivý odhad," upozorňuje lékařka Nejedlá.

Zhruba polovinu této sumy podle ní spolyká léčení civilizačních chorob, zbytek odteče ze státního rozpočtu kvůli tomu, že nemocní lidé často nepracují, neplatí daně a pobírají sociální dávky.

Přísné diety na obezitu neplatí, změna jídelníčku musí být trvalá

České Budějovice – Ve své ordinaci pomáhá pacientům bojovat s nadváhou. A na nedostatek práce si obezitoložka Alena Váchová (na snímku) rozhodně stěžovat nemůže. Jak sama říká, obezita je i mezi Jihočechy poměrně častý a rozhodně ne zanedbatelný problém. „Jihočeši jsou na tom stejně jako ostatní Češi a Evropané. Nelze říct, že by obézních lidí v poslední době výrazně přibývalo nebo ubývalo, markantní ale je, že se s obezitou setkáváme čím dál častěji u mladých lidí či dokonce u dětí," upozorňuje českobudějovická lékařka na nepříjemný trend.

Že jde o vážný problém nejen z estetického hlediska, dokládá dlouhý seznam zdravotních komplikací, které dokáží tlouštíky pořádně potrápit.

„Obézní lidé jsou vystaveni celé řadě rizik. Hrozí jim vysoké riziko prakticky všech civilizačních chorob. Problémem jsou kardiovaskulární problémy, vysoký krevní tlak, infarkty. Pacienti s nadváhou často trpí i cukrovkou, mívají zažívací potíže, problémy s klouby, ale třeba i kožní choroby, pokud už mají velké kožní laloky. Vyšší je oproti ostatní populaci i riziko vzniku hrudních nádorů," vyjmenovává MUDr. Alena Váchová možné problémy, které mohou osoby s nadváhou ohrožovat.

Zbavit se přebytečných kil ale podle obezitoložky neznamená naordinovat si přísnou dietu. Právě to může být totiž chybou, která strhne pacienta do začarovaného kruhu. „Každá dieta sice vede k tomu, že člověk zhubne, ale to, že se povede docílit váhového úbytku, ještě neznamená, že je po problému. Potíž je v tom, že většina zaručených metod, jak zhubnout, se nedá vydržet dlouhodobě. Po čase se takový člověk vrací ke starým stravovacím návykům a přichází jojo efekt. Váha jde opět nahoru, nezřídka výš, než kolik dotyčný vážil před dietou. Navíc pokud jich člověk absolvuje víc, může si poškodit metabolismus," upozorňuje Alena Váchová na obvyklá úskalí.

Svým pacientům proto radí, aby si zvolili takové změny jídelníčku a životního stylu, které budou schopni dodržovat dlouhodobě. „Jde o to, aby opatření netrvala měsíc, ale rok, pět let, deset let, do konce života, zkrátka aby byla změna trvalá. Proto je lépe, když je změna co nejméně razantní, když se postupuje po malých krocích." A platí to i o pohybu, který k hubnutí neodmyslitelně patří. „Cvičení by neměla být zaměřená na svaly, ale na vytrvalost, spalování tuku. Prvním krokem může být i pravidelná dlouhodobější chůze či šlapání na rotopedu," dopuručuje lékařka.