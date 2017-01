Chcete zažít Třeboň jinak? Zapojte se!

Třeboň - Novinku v kultuře chystají letos v Třeboni. Nepůjde ale o žádné historické slavnosti nebo tematický festival. Cílem bude zažít Třeboň jinak.

Jak vysvětluje Miloslava Jelonková z třeboňského odboru kultury, jednat se bude o sousedskou slavnost, jejíž náplň by měli vytvořit sami obyvatelé města. „Je to založené na principu společného sdílení veřejného prostoru, vzájemné výpomoci a dobrovolnickém nasazení místních organizátorů a mnoha dalších subjektů. Je otevřená všem věkovým a zájmovým kategoriím," rozvedla.

Do projektu chce město zapojit co nejvíc lidí, spolků a organizací, které budou mít šanci prezentovat zde své nápady a umění.

Hned první koordinační schůzky se zúčastnilo patnáct zájemců z nejrůznějších zájmových sfér. „Bylo to milé překvapení. Všichni se shodli na tom, že největším otazníkem a zároveň největším lákadlem celé této akce je právě slovíčko 'jinak'," vyzdvihla.

O konečné podobě akce se ale bude rozhodovat až na dalších schůzkách, přičemž ta nejbližší je naplánována na pátek 10. února od 17 hodin v Domě Štěpánka Netolického v Třeboni.

„Na slavnosti, ale i při její společné přípravě, můžeme navázat či prohlubovat místní spolupráci a učit se od lidí ze svého okolí. Vítáni jsou tedy úplně všichni, kdo mají chuť se jakýmkoliv způsobem zapojit," zve Miloslava Jelonková.

Na druhou koordinační schůzku se chystají i členky třeboňského Klubu Mája, který kromě celé řady akcí pro děti organizuje v Třeboni i výstavy. „Na první schůzku jsme nemohly, měly jsme burzu. Ale chtěly bychom se dozvědět víc o tom, co by to obnášelo, jak by ten nový projekt měl vypadat. Rády bychom se zapojily," říká za klub Lenka Tošerová.