Chemikáři a fyzikáři jsou nedostatkovým zbožím

Jindřichohradecko - Dnes si děti ve školách vyzvednou pololetní vysvědčení, na kterých se objeví i známky z chemie či fyziky. Kdo má tyto obory rád, mohl by se jim i dál věnovat a v budoucnu o nich učit další generace. Právě vyučující těchto předmětů bývá problém sehnat.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Eva Ševčíková

Jak uvedla Jana Markesová z jindřichohradeckého odboru školství, aktuálně sice hradecké školy problém nemají, ale jsou obory, které se hůře shánějí. „Bývá problém s aprobací chemie, matematika a fyzika," vyjmenovala.

To potvrzuje i ředitel 2. základní školy v Jindřichově Hradci Jan Javorský. Dle jeho zkušeností je hodně aprobací kombinujících český jazyk s dějepisem, občanskou naukou nebo výtvarnou výchovou, zato chybí technicky zaměřené a vzácná je kombinace s informatikou. „Sehnat kvalitního informatika je těžké, je jich jako šafránu a často se uplatní v jiném oboru," zmínil ředitel. S tím, že sehnat aprobaci matematika, fyzika či chemie, souhlasí i ředitelka 4. základní školy v Jindřichově Hradci Jana Šperlová i ředitelka lomnické základní školy Jana Mlnaříková.

Podobný názor má i ředitel malotřídky ve Velké Lhotě Milan Hřava. „Problém je v podstatně lepším uplatnění zmíněných profesí mimo školství. Práce učitele je náročná a dost vyčerpávající a platové ohodnocení tomu neodpovídá. Pokud například mladému učiteli matematiky komerční sféra nabídne dvojnásobný plat oproti školství, asi není o čem přemýšlet. Takový člověk na prahu produktivního života, kdy zakládá rodinu a musí živit své děti, rád oželí delší dovolenou ve škole a raději jde za vyšším výdělkem do firmy, kde ho mnohdy čeká i zajímavější profesní růst. Ředitelé škol stojí potom před nelehkým úkolem, kdy musí zajistit kvalifikovanou výuku, ale nemohou najít učitele. Výsledkem je, že ve školách často působí lidé, kteří by se škole měli raději vyhnout obloukem. Je to výsledek dlouhodobě neřešených problémů českého školství a bohužel ani současná vláda to zřejmě nevyřeší," míní ředitel.

To, že by řešení situace ve školství mělo být razantní, si myslí i zástupkyně ředitele 1. základní školy v Jindřichově Hradci Lenka Hrubá. "V nedávné době jsme řešili obsazení uvolněných úvazků na naší škole – sháněli jsme vyučující s aprobací matematika, fyzika a informatika, popřípadě tělesná výchova. Nabídek na zaměstnání přišlo vcelku dost, ale žádná v požadované kombinaci. Měli jsme štěstí nejen na aprobaci, ale i na opravdu kvalitní vyučující. Z odpovědí na výběrové řízení bylo patrné, že vyučující matematiky, fyziky a informatiky jsou vskutku nedostatkové „zboží". Většinou pracují mimo obor svého vzdělání a to je škoda. Doufejme, že se finanční situace ve školství zlepší natolik, aby absolventi pedagogických fakult měli důvod zde zůstat," přeje si.

I podle ředitelky třeboňské základní školy Na Sadech Jany Polčákové je učitele matematiky těžké sehnat. "Ale ještě horší je sehnat například kuchaře do školní jídelny," upozornila. Například ve Studené jsou zase toho názoru, že se obtížně shánějí všechny aprobace kromě učitelů prvního stupně a češtiny. "Nejhorší jsou angličtináři," míní zástupkyně ředitele Jaroslava Všohájková.

V 3. základní škole v Jindřichově Hradci mají průběžně na stole několik nabídek od zájemců o práci. "Průběžně přicházejí nabídky z řad absolventů či již délesloužících učitelů. Je pravda, že řešit pozici učitele chemie a informatiky je poněkud obtížnější. Na naší škole jsme měli to štěstí, že se nám podařilo sehnat odborníka pedagogicky i aprobačně způsobilého," vyzdvihl ředitel Ladislav Chocholouš.

Stejný problém jako ostatní řeší také v Českém Rudolci. "Mám stejný problém jako většina ředitelů. Velmi těžko sháním pedagogy s aprobací matematika, fyzika. V současné době je to téměř nemožný úkol, roli hraje i to, že se v našem případě jedná o malou vesnickou školu," říká Vlasta Dušejovská. Nijak prý nepomáhá ani to, že učitelům nabízejí i byt.

Také v Suchdole nad Lužnicí je obtížné sehnat nové kantory. "Sehnat učitele informatiky a správce školní sítě, aprobovaného učitele chemie a fyziky, stejně tak sehnat učitele na první stupeň je nadlidský výkon. Určitě snazší je to ve větších městech,

ale u nás v Suchdole je to docela velký problém," říká ředitel Ladislav Ondřich.

Také ředitelka základní školy ve Strmilově Ludmila Plachá souhlasí s tím, že učitelů přírodních věd je málo. "Všeobecně chybí učitelé matematiky, fyziky a chemie, s učiteli přírodopisu to také není žádná velká sláva. Chybí však také učitelé cizích jazyků. Kromě nich postrádáme také školní psychology. Ministerstvo je sice ochotno poskytnout na ně školám peníze, ale je to zbytečné, protože tito lidé nejsou k dispozici," upozornila na další nedostatkovou profesi ve školství Ludmila Plachá.

A další těžko sehnatelnou profesí ve školství se mohou podle ředitelky základní a mateřské školy v Plavsku Ivety Marušákové stát i asistenti pedagogů. "Vzhledem k nově zavedenému společnému vzdělávání je a bude nedostatek kvalitních asistentů pedagoga, speciálních pedagogů a psychologů, kteří by chtěli pracovat ve školství," míní.

V 5. základní škole v Jindřichově Hradci mají jiný problém. Jak říká zástupkyně ředitele Alena Mazancová, největší komplikací je hudební výchova. "Nejhorší zkušenosti máme se sháněním aprobace hudební výchova. Tu snad ani nikdo nestuduje. Myslím, že všechny školy tyto hodiny někým "zalepí", ale sehnat někoho, kdo by byl opravdu kompetentní, měl k tomuto předmětu vztah a ještě to s dětmi uměl tak, aby byli ochotní zpívat i deváťáci, je skoro zázrak. U ostatních předmětů až takový problém se sháněním učitelů nebývá. Spíše je problém sehnat kvalitního učitele, protože mnozí současní absolventi pedagogických fakult šli studovat učitelský obor "z nouze" a ne prvoplánově. V tomto případě pak chybí k tomuto povolání vztah a zápal, který je nezbytný, bez toho se učit a pracovat s dětmi ve škole nedá," upozornila.

V základní škole v Deštné dokonce na dlouhodobý záskok dosud nesehnali učitele matematiky a přírodopisu. Naopak v Lodhéřově podobné problémy neřeší. "Jelikož jsme malotřídní škola, pedagogy této aprobace není složité sehnat, učitele odborných předmětů nepotřebujeme," vysvětluje ředitel Karel Král.

Ani v základní škole v Třeboni v Sokolské ulici problém nemají. "Mám vytvořenou databázi možných zájemců, kteří se průběžně ozývají, takže pokud je potřeba, vždy se podaří někoho najít," říká ředitel Ivan Rokos.