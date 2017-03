Chodci mohou zase používat most přes Vajgar

Jindřichův Hradec - Od čtvrtečního rána je opět plně průjezdná křižovatka ulic Václavská a Vídeňská v Jindřichově Hradci. V minulých čtrnácti dnech tudy mohla auta projíždět pouze kyvadlově.

Rekonstrukce ulice Václavská postoupila do druhé etapy.Foto: Deník / Lejtnarová Petra

Obnovení provozu uvítají také chodci, kteří již nemusejí při cestě z centra směrem na sídliště Vajgar nebo Hvězdárna, případně v opačném směru, chodit náhradní trasou kolem zámku, ale mohou znovu využívat přímou trasu po lávce přes Vajgar.

Práce dělníků se nyní přesunuly do Václavské ulice, která je i nadále uzavřena po křižovatku s ulicí Mlýnskou. Vozidla se tedy stále z Vídeňské ulice do Václavské neodstanou, ale pro chodce jsou připraveny koridory, kudy se mohou pohybovat a stavbou projít. Tato uzavírka potrvá do 3. dubna.

Poté bude následovat třetí etapa, při níž bude uzavřena Václavská ulice až přes křižovatku s ulicí Mlýnskou, chodci budou dál procházet staveništěm ve vyznačených trasách, ale vozidla se již nedostanou od polikliniky do Mlýnské ulice. Linky MHD a meziměstských autobusů ve směru na Buk a Políkno budou jezdit objízdnou trasou přes Děbolín a Matnou.