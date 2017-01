Chřipkové prázdniny zatím školy nechystají

Jindřichohradecko - Ve většině škol není nemocných dětí víc, než bývá touto dobou obvyklé.

Ilustrační foto.Foto: Jiří Sejkora

Nemocných chřipkou či akutním respiračním onemocněním v celé republice stále přibývá. Dokonce byla celorepublikově překonána hranice epidemie, tedy 1500 nemocných na sto tisíc obyvatel. Nejvíc nemocných je mezi dětmi do 14 let.

Ve školách na Jindřichohradecku ale zatím žádná opatření jako například chřipkové prázdniny nechystají. „Ředitelé nic mimořádného nehlásí. Děti sice chybí, ale zatím není nutné přijímat žádná opatření," informovala vedoucí jindřichohradeckého odboru školství Jitka Čechová.

Vzpomíná, že v minulosti bylo nutné volno v souvislosti s vysokou nemocností vyhlásit. „Řešili jsme to s hygienou, ale je to už opravdu dávno," říká. Podle Jitky Čechové se ale vše tehdy řešilo ředitelským volnem. „Aby přistoupila k nějakým opatřením hygiena, muselo by to být opravdu velmi vážné," zmínila vedoucí odboru školství.

Že v Jindřichově Hradci zatím žádná mimořádná opatření ve školách nechystají, potvrzuje i ředitel 1. základní školy Luděk Možíš. „V současné době je mezi žáky i učiteli stav dobrý. Nejeví se žádná mimořádně zvýšená nemocnost," uvedl.

Ani v Třeboni ve škole v Sokolské se nic mimořádného neděje. „U nás zatím nepozorujeme velkou nemocnost. Včera chybělo 41 žáků ze 470, učitelé jsou zatím také v plném počtu. Chřipkové prázdniny by byly fajn, ale nemám důvod je vyhlásit," konstatoval.

Zato v Novosedlech nad Nežárkou je situace naprosto odlišná. Z 34 žáků v základní škole chybí 18, v mateřské škole je nemocných 8 dětí z 24. Jak říká ředitelka Eva Prokešová, zatím se rozvrh nemění. „Vzhledem k tomu, že jarní prázdniny jsou hned první týden v únoru, spoléháme na to, že se nemocnost přeruší. S dětmi zatím více procvičujeme, nejde se tak rychle dopředu," vypověděla.

Podle čísel, která zveřejnila krajská hygienická stanice, za první týden nového roku nemocných na jihu Čech opět přibylo. Jindřichohradecko je ale světlou výjimkou. Ředitelka krajské hygieny Kvetoslava Kotrbová uvedla, že nejvyšší nemocnost je v okresech Český Krumlov, Prachatice, České Budějovice a Tábor. „Nižší výskyt, než je průměr kraje, evidujeme na Jindřichohradecku, Strakonicku a Písecku," doplnila.