Chystá se první změna územního plánu Hradce

Jindřichův Hradec - V pondělí 11. září se obyvatelé Hradce dozví, jak na připomínky a námitky k územnímu plánu města.

Poznačit datum 11. září a čas 15.00 by si měli všichni, kteří mají dotazy k územnímu plánu či kteří by do něj rádi zanesli nějakou úpravu. Právě v tu dobu se totiž v kinosále Střelnice bude konat veřejné jednání ohledně tohoto důležitého dokumentu. „Zástupce vedení města a pořizovatelka seznámí přítomné s průběhem pořizování změn územního plánu. Lidé se také dozvědí o možnosti předkládání písemných podnětů, tedy námitek a připomínek, ke změně územního plánu. Prostor bude samozřejmě i pro dotazy veřejnosti,“ uvedla mluvčí radnice Karolína Průšová s tím, že lhůta pro podání podnětů potrvá od 11. září do 5. ledna 2018.