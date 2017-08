Co s pivovarem? Pro nápady zbývá týden

Jindřichův Hradec - Více než dvacet plánů na úpravu historické budovy odevzdali úředníkům lidé během letních prázdnin.

Pohled na budovu bývalého pivovaru v Jindřichově Hradci.Foto: Deník / Josef Böhm

Pokud vás zajímá osud vyhořelého zámeckého pivovaru a máte k němu co říct, musíte to stihnout do čtvrtka 31. srpna. V ten den se uzavře možnost odevzdávat na odbor rozvoje městského úřadu návrhy a plány na proměnu stavby.



„Návrhu zatím dorazilo něco málo přes dvacet,“ sdělil vedoucí odboru rozvoje Vladimír Krampera s tím, že radnice až do uzavření termínu nebude návrhy blíže komentovat.



Zatímco v pivovaru finišují úklidové práce a začne vznikat provizorní zastřešení na zimní období, úředníci se návrhy veřejnosti proberou a vybrané představí veřejnosti. Obyvatelé Hradce by potom měli mít další šanci se k přestavbě vyjádřit.