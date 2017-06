Co s pivovarem? Rozhodne veřejnost

Jindřichův Hradec/ANKETA/ - Radnice vyhlašuje anketu o možném využití zámeckého pivovaru. Návrhy se mohou zasílat až do konce srpna.

Požár historického pivovaru v centru J. Hradce.Foto: Deník/Lenka Novotná

Pivovárek, restaurace, kulturní dům, kino nebo lázně? Navrhovat může kdokoliv – a cokoliv.



„V příštím týdnu se na webu města objeví plány pivovaru. Do 31. srpna budeme od veřejnosti přijímat návrhy na cokoliv, co by lidé v pivovaru rádi viděli,“ vysvětlil místostarosta Bohumil Komínek. Podle plánů vedení města by následně v září měla vzniknout pracovní skupina, která náměty veřejnosti posoudí a probere. Zasílat své návrhy budou moci nejen Hradečáci, ale kdokoliv.



„Poté bychom rádi otevřeli veřejné diskuze ohledně vybraných myšlenek,“ doplnil místostarosta. Podmínka pro zasílání nápadů na radnici je vlastně jediná – pivovar, který je kulturní nemovitou památkou a součástí zámeckého komplexu, má k využití tři patra a nesmí se měnit jeho půdorys. Radnice také se soukromým vlastníkem řeší odkoupení bývalého sládkova domu, ve kterém pobýval Bedřich Smetana - to proto, aby se komplex pivovaru uzavřel až k Muzeu Jindřichohradecka na Balbínově náměstí.

Při jednání o vyhlášení ankety padaly mezi radními různé návrhy. "Samozřejmě by bylo fajn mít zde vlastní městský minipivovar. To není dnes žádná velká záležitost, která by potřebovala velký prostor. Pivovar je ale rozsáhlý komplex. Další návrhy, které tu zazněly, byly například na menší lázně s ubytováním, nebo na už zmiňovaný multifunkční kulturní sál," řekl Bohumil Komínek.



Ve hře zřejmě také bude stěhování kina ze Střelnice. "Dneska jsme ve fázi, kdy Střelnice bude potřebovat důkladně zrekonstruovat. I proto jsme před pár lety udělali jsme před lety jen to nejnutnější, tedy výměnu parket v sále. Ideální by bylo nechat na Střelnici pouze divadelní sál a přizpůsobit ho parametrově tak, aby vyhovoval, což dneska skutečně není," vysvětlil místostarosta.