Co se děje s dotacemi pro nefunkční spolky?

Jindřichův Hradec - Bezmála jeden milion korun získal letos v podobě dotace od města na svou činnost klub KLH Vajgar, který však v půlce roku přestal fungovat.

Ilustrační foto.Foto: Deník

Už na konci září budou zastupitelé rozhodovat o rozdělení dalších financí pro dětské a sportovní organizace. V první vlně dotací, na jaře, získal jednu z největších částek Klub ledního hokeje Vajgar, konkrétně 750 tisíc korun na činnost dětí od 15 do 19 let a dalších 190 tisíc korun na soutěže seniorského týmu. Klub ovšem po polovině června oznámil, že v letošním roce nebude vyvíjet žádnou sportovní činnost.

Co se tedy s dotačními penězi děje? „Nevyčerpané finance zůstanou v rozpočtu. Není možné uvést, kolik jich klub vyčerpal, protože se dotace proplácí proti dokladům a to je možné učinit až do 15. prosince,“ sdělila mluvčí radnice Karolína Průšová.