Dačičáci chtějí přechody, zeleň i hospicovou péči

Dačice – Osmdesátka občanů se sešla při pátém ročníku Fóra Zdravého města v Dačicích, aby s vedením města diskutovala o tom, co je ve městě trápí a čím by se mělo zabývat.

Na Fóru Zdravého města diskutovali lidé v Dačicích o tom, čím by se vedení města mělo co nejdříve zabývat.Foto: Ilona Brabencová



Jak uvedl starosta Karel Macků, cílem setkání bylo získat od občanů náměty k dalšímu rozvoji města a sestavit žebříček nejtíživějších problémů. „Těší mě, že si občané ukrojili dvě hodiny ze svého času na aktivní práci pro město,“ vyzdvihl a dodal, že většinu problémů se daří průběžně řešit. „Samozřejmě se objeví také podněty, jejich řešení bohužel není v moci města, jako tomu bylo v případě chybějících odborných ambulancí urologie a revmatologie,“ zmínil.

Při letošním setkání diskutující v každé oblasti vybrali dva problémy, o nichž se závěrem hlasovalo. Vybrané podněty následně ověří ještě sociologický průzkum, jehož výsledky budou objektivním podkladem pro jednání vedení města.

Vloni bylo novinkou fóra vytvoření pocitové mapy města ve spolupráci s Jiřím Pánkem z Univerzity Palackého v Olomouci a Národní sítě zdravých měst ČR. "Vzhledem k tomu, že se tato novinka osvědčila, byla zařazena i letos," zmínila Ilona Brabencová z dačického úřadu. Účastníci fóra pomocí pěti barevných špendlíků přiřazovali své pocity do papírové mapy k místům, kde to mají rádi, kde se bojí, kde tráví svůj volný čas, kde je to zanedbané či kam pozvou své známé.

"Během března bude možné pocitovou mapu vyplnit také v elektronické podobě a výsledky z papírové i elektronické pocitové mapy budou následně propojeny a použity pro plánování dalšího rozvoje města," doplnila.

Dalším zpestřením programu byly dílničky pro děti, které zajistilo Dačické okénko, které zde zároveň prezentovalo svou činnost a prodávalo výrobky svých klientů. Zájemci si navíc u pracovníků Všeobecné zdravotní pojišťovny mohli nechat změřit krevní tlak a BMI.

Lidé vybrali tyto problémy:

- výsadba zeleně a stromů na Červeném vrchu

- psycholog pro dospělé

- hospicová péče – terénní

- in-line dráha

- pokračovat v pracích k obchvatu

- promítání letního kina

- rychlejší realizace změn územního plánu

- samostatné prostory pro družinu (ZŠ B.Němcové)

- větší prostory pro knihovnu

- větší prostory pro setkání v knihovně

- více přechodů

- více kultury pro 15+

- zanedbané okolí u řeky