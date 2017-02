Dačičáci si na referendum ještě musejí počkat

Dačice – Osud pomníku obětem válek, který byl loni přestěhovaný do jiné části Kancnýřova sadu v rámci celkové revitalizace parku v Dačicích, se opět dostal na program tamních zastupitelů.

Dačice. Ilustrační foto.Foto: Denik/Renata Pávková

Jak uvedl starosta Karel Macků, velký posun ale zatím nenastal.

„Nyní pátráme v obecním archivu ohledně vybudování pomníku v roce 1935 a předkládali jsme zastupitelům dokumenty, které jsme našli,“ zmínil. Jednalo se o usnesení rady a zastupitelů, kteří tehdy souhlasili s umístěním pomníku. Kvůli názoru, že by město mělo nejprve zrušit daná usnesení z roku 1935 a teprve poté rozhodovat o současných změnách, se vedení radnice obrátilo na ministerstvo vnitra.

„Ti nám odpověděli, že tato záležitost patří nyní do pravomoci rady a pokud jde o to, jestli se mělo rušit tehdejší rozhodnutí, nebylo to třeba. Tenkrát město rozhodlo, že souhlasí s umístěním a tím, že pomník postavili, bylo to usnesení naplněno a není třeba se k němu vracet,“ objasnil Karel Macků.

Dalším důležitým dokumentem, který byl zastupitelům předložen, bylo potvrzení Československé obce legionářské, že není vlastníkem pomníku, což doložili i dačičtí dobrovolní hasiči. O vyhlášení referenda, které odpůrci přesunu pomníku požadují, se ale zatím nerozhodovalo. Jak starosta vysvětlil, součástí vyhlášení referenda má být vyčíslení nákladů, kdyby pomník byl přemístěn zpět. „Dohodli jsme se, že zástupci petičního výboru vytipují projektanta odjinud, aby nebyl nijak zatížen místním děním, poté dojde k nacenění, kolik by přemístění stálo,“ uzavřel.