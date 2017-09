Dačická mládež se dočká divadelního klubu

Dačice - Až napotřetí se v Dačicích podařilo vybrat firmu, která obstará úpravy kulturního domu Beseda, kde má vzniknout divadelní klub pro mluvené slovo.

Dačice. Ilustrační foto.Foto: archiv Deníku

Dva neúspěšné pokusy vybrat firmu, která by provedla rekonstrukci a rozšíření kultrního domu Beseda, museli absolvovat v Dačicích, než se podařilo úspěšné výběrové řízení. Jak vysvětlil starosta Karel Macků, v srpnu rada vyhlásila v této věci již třetí výběrové řízení, protože v prvním kole nebyla doručena nabídka žádná a v kole druhém byla doručena pouze jedna, která ale měla příliš vysokou nabídkovou cenu. V Besedě by ale již v dohledné době měli začít dělníci pracovat na vytvoření divadelního klubu pro mluvené slovo.

Starosta doplnil, že technickým předmětem zakázky jsou stavební úpravy v suterénu a přízemí severního křídla objektu, jako například úpravy dveří, vybourání nových vrat, úpravy podlah, vyčištění zasypaného sklepa, vybudování nového vnitřního schodiště a venkovního únikového schodiště či zhotovení nových chodníků. "Město tímto reaguje například na požadavek mladých, který vzešel z jednoho z kulatých stolů Zdravého města Dačice, a to na zřízení klubové scény ve stávajících sklepních prostorách Kulturního domu Beseda," vysvětlil.

Radní již vybrali vítěznou firmu, která vzešla z třetího vyhlášeného výběrového řízení. Rekonstrukci provede za 2 768 117 korun. Práce by měly začít již v září a hotovo má být na jaře příštího roku.