Dačické referendum o pomníku se odkládá

Dačice – Vedle schválení rozpočtu na příští rok dačičtí zastupitelé tento týden mimo jiné jednali také o připravovaném referendu o navrácení přestěhovaného pomníku do centrální části Kancnýřova sadu.

Dačický pomník stojí na novém místě. Jeho přesun byl součástí revitalizace Kancnýřova sadu. Foto: Vojtěch Lojka



Zastupitelé ale nakonec rozhodli, že vyhlášení místního referenda se odloží. Podle starosty Dačic Karla Macků přijde na program dne až ve chvíli, kdy všichni budou vědět, kolik by stála případná realizace přesunu pomníku zpět: „Odhadem je to jeden milion korun."

Kdyby se Dačičáci v referendu vyslovili pro návrat pomníku na původní místo, je nutné se domluvit, co by k tomu všechno bylo zapotřebí. „Rada města musí nejdříve projednat s petičním výborem, jak si přesun představují a potom může být vyhlášeno referendum," uvedl starosta.

Pomník obětem válek byl letos přestěhovaný do jiné části Kancnýřova sadu v rámci revitalizace parku v centru města. To vyvolalo u některých obyvatel nevoli a nakonec vznikla i petice požadující návrat pomníku do středu parku.

Referendum odhlasovali na předposledním zasedání zastupitelé.