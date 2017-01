Děti budou ve školce ve větším bezpečí

Chlum u Třeboně – Lepší zabezpečení vstupu do mateřské školy i celého areálu chtějí zajistit v Chlumu u Třeboně.

Radní městyse o tom rozhodli na svém posledním zasedání. Podle starosty Petra Kolezsara by se měl změnit stávající způsob, kdy se školka zamyká až poté, co přijdou děti. „Nově by to mělo být řešeno technicky nějakým bzučákem, kterým by byli příchozí vpouštěni do budovy i ráno, kdy přicházejí děti do školky," vysvětlil starosta. Jak doplnila ředitelka mateřinky Magdalena Cuřínová, vše je zatím ve stadiu plánování. „Děláme to hlavně kvůli větší bezpečnosti dětí," uzavřela.