Děti dostaly pletené ponožky

Kamenice nad Lipou – Pavlína Prágerová z Kamenice nad Lipou, žena s dobrým srdcem, se rozhodla oplatit lékařům jejich péči tím, že neonatologická oddělení nemocnic zásobuje svými pletenými výrobky. Ty pomáhají nedonošeným dětem v prvních dnech jejich života.

„Loni jsem prodělala operaci a našli mi zhoubný nádor. Jezdím do Nemocnice Na Bulovce a velice dobře se tam o mě starají, tak jsem se jim chtěla nějak revanšovat. Na Facebooku jsem ve skupině o pletení a spousta žen tam tohleto dělá, tak jsem si říkala, že bych mohla také něco takového udělat,“ popsala začátky zajímavého projektu Pavlína Prágerová.

Pletení ženu z Kamenice nad Lipou bavilo odjakživa, s odděleními pro novorozence ale začala spolupracovat až po prodělané nemoci. „S nadsázkou by se dalo říct, že mám pletení ne jako koníčka, ale jak koně,“ zasmála se Prágerová.

Nemocnice s neonatologickým oddělením na Pelhřimovsku ale bohužel není, proto se Pavlína Prágerová rozhodla pro jindřochohradeckou nemocnici. „Zatím jsem vezla jednu várku, kde ode mě bylo dvacet párů ponožek i s čepičkami, Na Bulovku a před čtrnácti dny jsme vezli dohromady devětasedmdesát párů bačkůrek do nemocnice v Jindřichově Hradci, protože v Pelhřimově oddělení pro nedonošené děti není,“ sdělila Prágerová.

Jindřichohradecká nemocnice má více dodavatelů. „Pletené bačkůrky a čepičky slouží pro zvýšení tepelného komfortu novorozenců. Kromě paní Prágerové nám dodávají například důchodkyně ze Slavonic nebo klienti hradeckého domova seniorů,“ vysvětlila využití pletených výrobků Jana Batóková, vrchní sestra dětské oddělení Nemocnice Jindřichův Hradec.

„Nově nám teď dobrovolníci začali háčkovat chobotničky. Je to poměrně nový projekt, který do České republiky přišel z Dánska a je určený pro miminka v inkubátorech. Ty okolo sebe mají různé hadičky a díky této novince za ně netahají, ale natahují se po chapadlech chobotnic. Zabrání se tak vytržení některé z hadiček a dítě to uklidní, protože má pocit, že je v děloze a tahá za pupeční šňůru,“ informovala Batóková.

Zájemci mohou Pavlínu Prágerovou podpořit například tím, že jí darují vlnu. Tu mohou přinést do dobročinného obchodu Dobromysl v Kamenici nad Lipou. „Lidé nám do obchůdku darují různé věci, tak jsme se rozhodli, že se u nás může vybírat vlna pro paní Prágerovou. Už si tu byla pro první várku,“ zavzpomínala ředitelka Farní charity Kamenice nad Lipou Jitka Koubová.

Dobrovolníci ale musí mít na paměti, že některá vlna není úplně vhodná pro novorozence. „Bohužel ne každá vlna se dá použít na věci pro miminka. Já osobně kupuji Batole a Terku, které jsou přímo určené pro nejmenší. Hrubší vlnu jsem donesla kolegyni z práce, která háčkuje takzvané chobotničky do inkubátorů,“ upozornila na drobné úskalí Prágerová.

A jak vlastně vznikla spolupráce s charitním obchůdkem? „To začalo tak, že se naše paní prodavačka spojila s paní Prágerovou a dohodly se, že bude ve svém volném čase také vyrábět ponožtičky a čepičky. Takže nyní plete naše kolegyně a ještě jedna paní z Kamenice,“ vysvětlila kooperaci obchodu s Pavlínou Prágerovou Koubová.

Do tohoto projektu se zapojuje čím dál větší počet dobrovolnic. „Sousedky maminka, která už je v důchodu, mi pomáhala s oběma várkami. A už se k nám přidala i další sousedka. Ta mi tenhle týden dokonce přinesla bačkůrky, že jí je přinesla další paní. Takže postupně se zapojuje víc a víc lidí,“ pochvalovala si Prágerová, která v přínosném projektu hodlá pokračovat i do budoucna.

