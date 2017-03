Děti na karnevalu bavil kouzelník

Budíškovice/OBRAZEM/ – Jako každý rok, tak i letos se konal dětský karneval v Budíškovicích. Pro děti byl připravený pestrý program, který zajistil pro všechny děti i rodiče Sokol Budíškovice s odborem Sportu pro všechny a obecní knihovnou.



V kulturním domě se sešlo 40 dětských masek, aby si společně zasoutěžily, zatancovaly si a pobavily se.

Pro všechny děti byly připraveny soutěže o ceny a také společné soutěže, do kterých se mohli zapojit i dospělí. Děti dostaly u vstupu kartičku, do které sbíraly razítka za každý splněný úkol dostaly odměnu. U každého stanoviště na ně čekaly dvě pohádkové postavy a úkol. Děti procházely slalom s míčkem na lžíci, házely míčky do klobouku, stavěly hrad z kostek, poznávaly lesní plody a květiny, házely kroužky na sloní chobot, přebíraly hrách jako Popelka nebo chytaly ryby v rybníčku. Společně s rodiči malí soutěžící pojídali koláče, přetahovali se lanem a sbírali barevné míčky. Jako bonus si mohly děti uvařit domácí mýdlo, do kterého si přidaly sušené bylinky, mýdlové vločky nebo hračku. Mýdlo si každý odnesl domů.

Novinkou na letošním karnevalu bylo zdobení perníků s paní Dědkovou, které za zprostředkování této aktivity a trpělivost děkujeme. Perníčky se dětem velmi povedly a určitě si na nich také pochutnaly.

Celým odpolednem nás provázel kouzelník Kravata, který pouštěl do reproduktorů dětské, ale i moderní písničky a vytvářel hudebním doprovodem příjemnou atmosféru. V rámci programu dětského karnevalu nám předvedl své kouzelnické vystoupení, do něhož zapojil i děti. Vytáhl z klobouku také králíčka, jako správný kouzelník. Děti si ho mohly pohladit. Po zbytek odpoledne vyráběl s dětmi zvířátka a postavičky z balónků.

I letos bylo zajištěné občerstvení pro všechny děti i rodiče. Nechyběla ani cukrová vata a popcorn od paní Launové a medové perníčky od paní Dědkové. Také žáci z oboru Cukrářská výroba Středního odborného učiliště zemědělského a služeb napekli linecká kolečka a koláče pro děti.

Děkujeme všem, kteří nám pomáhali s organizací celého odpoledne a aktivně se zapojili do veškerých příprav dětského karnevalu. Na dětských tvářích bylo vidět, že odchází domů spokojené, unavené a nabité novými zážitky. Věříme, že toto odpoledne bylo příjemné nejen pro děti, ale i pro rodiče.

Edita Karkošková a Šárka Kopřivová