Děti přivítají léto se skřítkem Mildou

Třeboň - S dubovým skřítkem, který je zároveň patronem Domu Přírody Třeboňska, můžete přivítat léto v Třeboni. Program Vítání léta s Mildou Dubulíkem začíná v sobotu v 10 hodin na Masarykově náměsti.

Vítání léta se skřítky v TřeboniFoto: Deník/ Petra Lejtnarová

Jak uvedla Miloslava Jelonková z odboru kultury a cestovního ruchu v Třeboni, dubový skřítek si pro děti připravil pohádkový i poučný program. V 11 hodin jsou na programu logopedické písničky pro odvážné děti a jejich rodiče. Autorské hudebně-divadelní představení Nešišlej vycházející ze stejnojmenné desky Amálky K. Třebické.

"V pravé poledne odstartuje módní přehlídka všech skřítků, kteří si na náměstí dají dostaveníčko. Za to, že se Milda nebude cítit ve své skřítkovské podobě osamocený, obdrží všechna maskovaná dítka malou sladkou pozornost," upozornila a dodala, že výtvarná dílnička nabídne záchranu těm, kteří si svou skřítkovskou podobu budou chtít obstarat na poslední chvilku.

Kdo má rád divadlo přijde si na své ve 12:30 hodin, kdy začíná hra Superkluk divadla Damůza. Těšit se můžete na příběh, který všechny přesvědčí o tom, že nikdo nemusí být zrovna Superman, Spiderman nebo Batman a stát se superhrdinou může úplně každý, stačí docela maličko! Loutková pohádka je určená pro děti od 5 let a vypráví příběh jedné supertřídy, ve které superspolužáci prožívají superdobrodružství. Až do té doby, než k nim propadne Miloš, který už není tak úplně super.

Ve 13 hodin je na programu vyhlášení výsledků výtvarné soutěže Léto jako malované, do které se mohly zapojit děti z mateřských a základních škol nejen z Třeboně. Všechny práce dětí z mateřských a základních škol budou vystaveny ve foyer Divadla J. K. Tyla v sobotu a v neděli od 10 do 17 hodin, v pondělí a v úterý pak od 9 do 16 hodin. Po celou sobotu se bude navíc na náměstí konat řemeslný trh.