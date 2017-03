Díra v silnici nebo rozbitá lampa? Pošlete fotku na úřad

Jindřichohradecko – Pokud narazíte na nějaký problém, kterým by se podle vašeho úsudku měla zabývat radnice – například na rozbitý povrch silnice, špatně seřízené semafory nebo ulomenou část prolézačky na dětském hřišti, můžete využít svůj telefon nebo počítač a úřad na problém upozornit.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Lenka Novotná





Aplikace na hlášení závad a nedostatků fungují v různých podobách hned v několika městech Jindřichohradecka, kromě Hradce také v Dačicích nebo v Suchdole nad Lužnicí.



Nejčastějšími hradeckými hláškami, které lze zasílat přes webové stránky města i přes mobilní aplikaci, jsou podle mluvčí radnice Karolíny Průšové závady na komunikacích, chodnících, dále stojí za zmínku veřejné osvětlení.



„Při tvorbě hlášení je důležité, aby lidé lokalitu i charakter závady určili co nejpřesněji – pomohou tím k jejímu rychlejšímu odstranění. Hned po odeslání je o hlášení vyrozuměn odbor správy majetku města, který je dále vyřizuje podle charakteru. Většina případů jde k vyřízení na Služby města Jindřichův Hradec,“ vysvětlila. Ve veřejném seznamu hlášení na webu se konkrétní položka zveřejní ve chvíli, kdy se jí začne někdo zabývat. „Všechny hlášené závady se řeší. Buď jsou již vyřešené, nebo v řešení. V současné době je 86 vyřešených závad a 14 je v řešení,“ doplnila Karolína Průšová.



V Dačicích zase od roku 2012 vyřešili více než stovku problémů nahlášených obyvateli města. Zde se o řešení dělí odbory majetku a životního prostředí a městské technické služby. Mezi to, co obyvatelům Dačic aktuálně vadí, patří například nevysypané koše, přeplněné nádoby na textil nebo smyté či smazané parkovací pruhy.