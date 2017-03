Divadelní perla v Hradci

Jindřichův Hradec – Před několika dny jsme byli svědky hereckého koncertu Jaroslava Achaba Haidlera ve hře Pan Theodor Mundstock.

V rámci akce „Pamatuj“ mohli lidé zhlédnout hru Pan Theodor Mundstock.Foto: Zikaron z. s

Bývalá židovská synagoga, kde představení probíhalo, byla zaplněna do posledního místečka.



Zhlédnout v našem městě toto úžasné představení jednoho herce by nebylo možné bez řady ochotných a nadšených lidí. Touto cestou bych ráda poděkovala paní Janě Valsové, farářce CČSH v Jindřichově Hradci, která již několik let s velkou ochotou a porozuměním poskytuje zázemí modlitebny pro různé kulturní aktivity.



Marta Leblová, Zikaron z. s.