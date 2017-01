Do bílé stopy neláká jen Šumava, ale i třeba Česká Kanada

Jižní Čechy, Jindřichohradecko – Šumava, která je na jihu Čech nejčastějším cílem běžkařů, nabízí upravené tratě kolem Zadova a také z Kvildy například na Bučinu, Modravu či Prameny Vltavy.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Stanislava Rybičková

„Takové lyžařské podmínky, jaké v současnosti na Šumavě panují, tu několik let nebyly. Sněhu je dostatek, mrazivé počasí zaručuje jeho vysokou kvalitu a díky obcím, které stopy upravují, je radost vyrazit na Šumavu na běžky," uvedl mluvčí Národního parku Šumava Jan Dvořák.

Běžkaři si přijdou na své i v okolí Prachatic, kde jsou projeté šestikilometrové trasy Tankovka, Patriarcha, Libínský okruh a kratší Sedýlko.

Na Lipensku můžete vyrazit do stopy na desetikilometrový okruh pro klasiku i bruslení okolo Kramolína. Čerstvě protažené stopy najdete také na Hornoplánsku a nově je upraven 17 km dlouhý okruh na Frymburských loukách. Další trasy jsou za Pohorskou Vsí a na Kleti, kde však místy není sjízdnost ideální. Louky z Vyšného na Chvalšiny projeté nejsou. Strojově protahují trasy technické služby i kolem Kaplice.

Na Novohradsku jsou po celou sezonu udržované tři okruhy, které všechny začínají i končí na Hojné Vodě. „Stav stop je stoprocentní a sněhová pokrývka dosahuje 30 až 40 centimetrů," říká jednatel a předseda Sport klubu Hojná Voda Luboš Šulista.

Dalším běžkám zaslíbeným regionem je Česká Kanada. Lyžaři se mohou vypravit třeba na trať ze Starého Města pod Landštejnem přes Landštejn do Matějovce nebo ze Starého Města do Maříže s návazností na Slavonický okruh. Běžecký okruh upravili rovněž v Dačicích.

O běžecké trasy ve vyšších polohách Táborska – na Jistebnicku, Borotínsku a Nadějkovsku – pečuje spolek Čertovo břemeno. Celkem upravuje zhruba 85 kilometrů. Většinu tras, a to mezi Libenicemi, Javorovou skálou, Jistebnicí až do Borotína a Tábora, upravují rolbou, do Střezimíře, Červeného Újezdu a Mezna používají k protažení skútr, o další trasy v okolí Nadějkova a Chyšek se stará traktor. Běžkařům předseda spolku Antonín Brož doporučuje nástup v Libenicích, kde mají k dispozici parkoviště pro 150 aut. Z tohoto centrálního rozcestí mohou nastoupit na všechny trasy.

Vhodné tratě jsou běžkařům k dispozici také severovýchodně od Tábora, a to v přírodním parku Polánka, zhruba mezi Chýnovem a Mladou Vožicí až k Pacovu. Délka upravených tras dosahuje až 70 kilometrů a přizpůsobeny jsou pro klasické lyžování i bruslení. Nejlepší je vydat se do terénu z Hartvíkova.

Zbytečná pátrací akce horské služby

Šumava – Devětatřicetiletý číšník z Kubovy Huti a zdatný běžkař vyrazil ve čtvrtek na trénink, včera ráno jeho zaměstnavatel zjistil, že nespal doma. Ihned zalarmoval horskou službu. Horští záchranáři požádali Policii ČR, aby zaměřila běžkařův mobilní telefon. Zároveň vyrazili na sněžných skútrech do terénu. Marné hledání přerušil včera kolem 11. hodiny číšníkův zaměstnavatel, že hledaný je na světě a v pořádku. Dostal se až ke kamarádovi do Vimperku, kde zůstal a teprve druhý den o sobě dal vědět. Záchranáři připomínají, že běžkaři musí vždy říct, kam jedou a kdy se vrátí. Měli by u sebe mít číslo horské služby (1210).