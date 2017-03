Do města nad Vajgarem zavítá válečný letec Emil Boček

Jindřichův Hradec - Brigádní generál Emil Boček je dlouholetým přítelem členů Klubu historie letectví Jindřichův Hradec i starosty města Jindřichův Hradec Stanislava Mrvky.

Váleční letci plk. Alois Dubec a gen. Emil Boček (vpředu) v srpnu 2016 během „XXIII. setkání čs. válečných a poválečných letců v Jindřichově Hradci“.Foto: fotoarchiv Vladislava Buriana



To bylo také jedním z hlavních důvodů, proč přijal jejich pozvání a společně tak ve městě nad Vajgarem oslavíme v pátek 31. března 2017 besedou „BYL JSEM NEJMLADŠÍM ČESKOSLOVENSKÝM STÍHAČEM V RAF“ významné životní jubileum tohoto věčně mladého Ikara ve slušivé modré uniformě. Záštitu nad celodenní akcí převzal starosta města Stanislav Mrvka.



Ti z vás, kteří jste se zúčastnili alespoň jednoho ze „Setkání čs. válečných a poválečných letců v Jindřichově Hradci“ jste se měli opakovaně možnost s generálem Emilem Bočkem setkat. Nejspíše jen málo kdo však zná jeho osobní příběh, který mladého Emila zavedl do řad britského Královského letectva (RAF VR) a posléze do kokpitu stíhacího letounu Spitfire.



V boji proti Hitlerovi



Emil Boček se narodil 25. února 1923 v Brně - Tuřanech. Učil se strojním zámečníkem, ale probíhající první měsíce války zcela změnily jeho další osud. Do zahraničního odboje odešel z domova tajně 27. prosince 1939 v pouhých 16 letech! Dostal se na Slovensko, poté do Maďarska. Zde byl zadržen četníky a vrácen zpět na Slovensko. Své pokusy pokračovat přes Maďarsko tzv. balkánskou cestou opakoval tak dlouho, až se nakonec skutečně dostal do Budapešti a tam na francouzský konzulát. S pomocí Francouzů poté odjel do Jugoslávie, dále do Řecka a Turecka.



Další cesta ho zavedla do libanonského Bejrútu, odkud přeplul lodí do francouzského středomořského přístavu v Marseille. Následně byl dopraven do přímořského městečka Agde, kde byl 16. dubna 1940 přijat do čs. armády a nastoupil jako vojín 9. roty 1. pěšího pluku vojenský výcvik. Aby se mohl stát jako neplnoletý vojákem, musel svůj věk „načerno“ postaršit o jeden rok. Koncem května 1940 byl převelen k 2. čs. pěšímu pluku, s ním se zúčastnil obranných bojů ve Francii. Po kapitulaci země galského kohouta dorazil 26. června 1940 s vojáky našeho pěšího jednotky do přístavu Séte, z kterého se následující den vydali do Velké Británie.



Na území Albionu vstoupil 12. července 1940 v přístavu Liverpool, odtud byli naši vojáci přemístěni do stanového tábora v zámeckém Cholmondeley Park v hrabství Cheshire. Po absolvování povinných zdravotních prohlídek požádal 17. srpna 1940 o zařazení do aktivních záloh britského Královského letectva, kam byl přijat 21. září 1940. Již o tři dny později nastoupil do kurzu pro letecké mechaniky, který dokončil 8. února 1941 se získanou kvalifikací letecký mechanik-drakař. Od 26. dubna 1941 do 28. října 1942 působil u 312. čs. stíhací perutě jako mechanik, snem Emila Bočka však bylo stát se stíhacím pilotem. Jeho žádosti bylo vyhověno, byl odeslán k Čs. náhradnímu tělesu na základně RAF Cosford a následně odtud do pilotního výcviku. Postupně absolvoval řadu odborných kurzů, včetně výcviku v kanadském De Wintonu.



Svůj první cvičný let zde uskutečnil 12. července 1943. Poté byl 4. září 1943 převelen do 34. pokračovací letecké školy v kanadském Medicin Hat, kde celý náročný výcvik úspěšně zakončil 28. ledna 1944. Posléze prošel další náročné pilotní kurzy ve Velké Británii, až byl 20. listopadu 1944 přidělen k „B“ letce 310. čs. stíhací perutě na základně RAF North Weald. Zde absolvoval 28. října 1944 svůj první operační let.



Následovaly četné útočné operace proti německým pozicím na území kontinentální Evropy a doprovody spojeneckých bombardovacích svazů na strategické cíle v Němci okupovaných oblastech. Svůj poslední operační let provedl E. Boček z letiště RAF Manston 12. května 1945. Jako válečný stíhací pilot odlétal celkem 26 bojových akcí v délce 73 hodin a 50 minut.



Po válce



Do rodné vlasti se Emil Boček vrátil 13. srpna 1945 s čs. stíhacím wingem, který přistál na pražském letišti v Ruzyni. Následně byl převelen k Leteckému pluku č. 2 v Praze-Kbelích, 2. března 1946 odešel na vlastní žádost z armády v hodnosti rotmistra v záloze. Byl soukromým automechanikem, poté se stal zaměstnancem Mototechny. V letech 1958-1983 byl zaměstnán jako soustružník ve výzkumném ústavu České akademie věd.



V roce 1991 byl povýšen na plukovníka, 8. května 2014 na brigádního generála letectva. Je nositelem řady vysokých čs. i spojeneckých vyznamenání, včetně Řádu Bílého lva. O životě generála E. Bočka byl v roce 2012 natočen dokument „Nezlomný“. V současné době žije v Brně.



V roce 2016 se Emilu Bočkovi splnil s odstupem sedmdesáti let velký sen. Bylo mu umožněno opět usednout do kokpitu stíhacího Spitfire a proletět se nad z války známou anglickou krajinou.

Záběry z tohoto letu budou představeny v pátek 31. března 2017 od 18 hodin v konferenčním sále Muzea Jindřichohradecka na besedě s generálem Emilem Bočkem „Byl jsem nejmladším československým stíhačem v RAF“. Splněný sen vlil E. Bočkovi do žil novou energii a chuť do další neutuchající práce pro veřejnost. Přednáší na školách, svým jménem zaštítil výstavbu památníku prezidenta Dr. Edvarda Beneše v Brně. Účastní se pietních aktů, aby vzpomněl své bojové druhy, kteří již odešli do aviatického nebe.



Se studenty a v Leteckém muzeu Deštná



Program generála Bočka bude na Jindřichohradecku skutečně bohatý. Mimo uvedené besedy se v pátek 31. března dopoledne setká se studenty Gymnázia V. Nováka v Jindřichově Hradci, aby zavzpomínal na dobu, kdy se ve svých 16 letech rozhodl odejít bojovat proti Hitlerovi.



V sobotu 1. dubna 2017 v 11 hodin pak Emil Boček slavnostně zahájí novou sezónu v Leteckém muzeu Deštná, jehož podstatná část je expozičně věnována našim letcům z období II. světové války. Srdečně Vás všechny zveme na besedu v konferenčním sále Muzea Jindřichohradecka i na setkání v deštenském Leteckém muzeu.



Vladislav Burian