Dobrá zpráva pro řidiče: Sobotní ráno už se Švehlovým mostem

Tábor - Táborský deník dostal pozitivní zprávu. V noci z pátku na sobotu začne provoz přes Švehlův most.

Švehlův most.Foto: Deník/Alena Šatrová

Zabránit by tomu mohly jen nepředvídatelné události, jako například, že by ně něj z nebe napadaly trakaře. Jinak jsou všichni připraveni most otevřít.

Na původní místo se vrátí i zastávka MHD, poprvé ji cestující využijí v prvním ranním spoji. Teď se na mostě už jen uklízí, svodidla jsou hotová.