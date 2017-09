Dočkají se Třeboňáci nové polikliniky?

Třeboň - Nové lékařské zařízení by mohlo vzniknout do dvou let pod hrází u Světa.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Vlastimil Leška

Třeboňáci by se po letech, kdy si dlouhodobě stěžovali na nevyhovující stav polikliniky v Klofáčově ulici, mohli dočkat nového zařízení. Zázemí pro lékaře by mohlo vzniknout v objektu bývalých Lesostaveb pod hrází rybníka Svět.

Jak uvedl jednatel firmy Dřevnice, která chce prostory poskytnout, Karel Kolman, myšlenka vybudovat polikliniku se zrodila před pěti lety. Nyní je již dokončený projekt pro stavební povolení. „Pokud proběhne vše hladce, pak považujeme za realistické zahájit provoz polikliniky v polovině roku 2019,“ říká.

Starostka Třeboně Terezie Jenisová poznamenala, že iniciativa vzniku nové polikliniky v Novohradské ulici je zcela v rukou soukromých investorů. „Uvidíme, jak a kdy se projekt podaří realizovat,“ dodala. Vedení města se přitom ale již v loňském roce vložilo do jednání o působení například nových stomatologů, kteří dnes mají svou ordinaci v Hotelu Svět. "S majitelem hotelů Svět a Regent, který v těchto objektech vytváří mimo jiné zázemí pro několik dalších lékařských ordinací, jsme ve stálém kontaktu," poznamenala starostka a doplnila, že se městu podařilo také dojednat otevření praxe nového chirurga a zachování rentgenu v dosavadních prostorách Lázní Aurora. V budoucnu by se pak i tyto zdravotnické služby měly přesunout do budov hotelů Svět a Regent. Město také jedná s vedením jindřichohradecké nemocnice ohledně působení lékařů - specialistů v Třeboni. I tady se již podařilo vyjednat působení ortopeda v Lázních Aurora. "Musím potvrdit, že přístup všech výše zmíněných zúčastněných stran je velmi vstřícný," uzavřela Terezie Jenisová.

Karel Kolman, který by v prostorách pod hrází u Světa rád otevřel novou polikliniku již za necelé dva roky, uvedl, že jeho projekt počítá s dvanácti lékařskými specializacemi, které pokryjí spektrum běžných služeb ambulantního lékařství. Chybět by zde neměly ani podpůrné služby jako například laboratoř, rentgen či lékárna. "Lékařské a podpůrné provozy dle aktuálního záměru budou využívat dvě podlaží současné administrativní budovy, což představuje přibližně 1400 metrů čtverečních podlahové plochy. Zbývající dvě podlaží budou nadále sloužit k administrativním účelům, nicméně stavebně-konstrukční řešení budovy je připraveno i na případné rozšíření lékařských služeb do těchto podlaží," vypověděl jednatel firmy. Samozřejmou součástí v novém lékařském zařízení bude bezbariérový přístup a parkovací plochy před budovou, v jejíž blízkosti je i zastávka MHD. Právě na absenci výtahu si pacienti stěžují v případě "staré" polikliniky v Klofáčově ulici. Problém s poliklinikou se tak i proto v posledních letech pravidelně objevoval při diskuzích a v anketě v rámci Fóra Zdravého města Třeboň.

Podle Karla Kolmana bude nyní pro úspěšnost projektu podstatných několik okolností. "Za klíčové faktory považujeme součinnost a podporu města Třeboň a zajištění finančních prostředků pro realizaci záměru. V druhé jmenované oblasti se nám podařilo zajistit úvěrový příslib od financiéra z nebankovní sféry, dále také ověřujeme možnosti získání podpory z evropských dotací," přiblížil.