Dodávka Jindřichohradeckého deníku má kvůli ledovce zpoždění

Jindřichohradecko - V některých místech dnes naleznou čtenáři svůj Jindřichohradecký deník ve schránce později.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Lenka Novotná

Podle informací České pošty je důvodem zpoždění nesjízdná vozovka na Benešovsku, kvůli které došlo ke zpoždění kurzu s tiskem.

"Tisk je již na dodejnách, ale doručení v rámci Jižních Čech bude zpožděno," zní vysvětlení České pošty.

Lidé by mohli dostat do schránek Deník do 12 hodin, ale na vsích bude zpoždění větší.

Čtenářům se omlouváme.