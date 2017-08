Dotace by pomohla s proměnou Pravdovy ulice

Jindřichův Hradec – Pokud cestujete autobusem přes Jindřichův Hradec, znáte Pravdovu ulici velmi dobře.

Autobusové nádraží v Jindřichově Hradci.Foto: Deník/Renata Pávková

Místo se šesticí zastávek není jen přestupní stanicí pro MHD, ale i pro spoustu meziměstských autobusů. Během školního roku jej využívají také školní autobusy obsluhující školy a školky v centru.



Hradečtí zastupitelé budou v příštím týdnu schvalovat žádost o dotaci, která by měla pomoci s úpravami Pravdovy ulice. „Odhadované náklady na plánované úpravy tohoto místa se pohybují kolem deseti milionů korun, přičemž dotace by nám mohla pomoci až s devadesáti procenty této částky,“ sdělila místostarostka Petra Blížilová.



A co by se tedy mělo v přestupním uzlu změnit? „Neměla by se ubírat ani přidávat nástupní místa, zůstanou zachována, jak jsou teď – tři pro výstup na jedné straně a tři pro nástup naproti. U míst pro nástup by se postavily či opravily přístřešky pro čekající cestující, místo by se také osadilo moderními informačními tabulemi s údaji o příjezdech a odjezdech autobusových spojů,“ popsala hradecká místostarostka. Doplnila také, že celé prostranství by se mělo změnit úpravou povrchů, rozbitých chodníků a osazením nové zeleně. Průjezd ulicí pro jiná vozidla než autobusy by zůstal zachován i nadále. Po domluvě s majitelem jednoho z domů v ulici by také měly přibýt veřejné záchodky.



„Pokud dotaci získáme, dozvíme se to v březnu příštího roku a přes léto, kdy je nižší provoz, bychom mohli začít stavět. V případě neúspěchu se o peníze můžeme pokoušet až do roku 2020. Bez dotačních peněz bychom se do úprav asi nepouštěli,“ uzavírá místostarostka Petra Blížilová.