Dotace má pomoci hasičům s technickou

Nová Včelnice – Podání žádosti o dotaci z grantového programu Jihočeského kraje pro dobrovolné hasiče odsouhlasili novovčelničtí zastupitelé.

Ilustrační foto. Foto: archiv Deníku

Včelnickému sboru by dotace měla pomoci s financováním nákladů na technickou prohlídku vozidel požární techniky a na pístový kompresor. Dotace by mohla dosáhnout až 38 094 korun, přičemž město by zaplatilo ještě 7 986 korun.

Již vloni novovčelničtí hasiči, respektivě město uspělo s žádostí o dotaci ministerstva vnitra na novou hasičskou zbrojnici, která již slouží.