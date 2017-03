Dotace na pečovatelský dům je zázrak, říká starosta

Suchdol nad Lužnicí – Dlouhá léta se v Suchdole nad Lužnicí mluvilo o tom, že by bylo potřeba postavit nový pečovatelský dům. Nyní je realizace projektu skutečně blízko. Město získalo dotaci na výstavbu.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Podle starosty Luboše Hešíka ještě vše musejí schválit zastupitelé. „Trochu považuji za zázrak, že jsme tu dotaci získali. Věřím, že získáme i podporu zastupitelů a začneme stavět,“ řekl a upozornil, že dotace je padesátiprocentní, přičemž celkové náklady na vybudování nového domu s 22 byty má město spočítané na 26 milionů korun. To, že město dotaci získalo, starosta přičítá tomu, že stát neustále měnil podmínky a Suchdolští tak nakonec měli možná štěstí v tom, že žádost podávali opravdu na poslední chvíli. "A na poslední chvíli jsme to i kreslili. Je to také výborná práce projektanta," vyzdvihl starosta.

Navíc zájem ze strany seniorů o byty s pečovatelskou službou je velký. „Myslím, že to jedna ze staveb, která tady lidem udělá radost, a to i proto, že spádovost Suchdola je velká,“ míní Luboš Hešík. Dodal také, že díky novému domu se tak i lidé z místních částí Klikov, Františkov a Tušť, kde jsou nyní bez pošty, prodejen a služeb, dostanou do blízkosti centra města do nových prostor, na dohled zdravotního střediska a obchodů, kde jsou mezi lidmi.

Radost z toho, že by měl v Suchdole vyrůst nový pečovatelský dům, má i Věra Novotná. „Dům je opravdu potřeba a jsme rádi, že se podařilo získat i dotaci. My všechny z bývalého spolku žen jsme byly pro, aby se stavba uskutečnila a podporují ji i důchodci ze Suchdola i z okolních vesnic,“ vypověděla.

Kdy přesně se začne stavět ještě starosta Luboš Hešík říct nedokáže. Chybí ještě prováděcí dokumentace. „Doufám, že se vše podaří skloubit tak, abychom zahájili letos na podzim, aby se přes zimu mohlo stavět, do konce roku dokončit hrubou stavbu a lidé se mohli stěhovat už příští rok,“ přeje si starosta.

Jediný problém podle starosty může být v tom, že nový dům má vzniknout v sousedství kulturního domu. „Ale pro nás je to zase další pobídka k tomu, abychom začali něco s tímto zařízením dělat, zateplili ho, odhlučnili,“ zmínil Luboš Hešík a dodal, že v současné chvíli je zpracovávána revitalizace celého sídliště 9. května.