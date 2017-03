Dotacím pro spolky požehnají zastupitelé

Jindřichův Hradec - Radní města navrhli rozdělení 9 milionů korun pro sportovní spolky a 550 tisíc pro dětské kluby.

Ilustrační snímek.Foto: Deník



Sportovní spolky každoročně dychtivě čekají na to, kolik peněz na svou podporu získají od města. Ani letošní rok není výjimkou. Městská rada v minulém týdnu navrhla rozdělení celkem devíti milionů korun na podporu sportu. Částky, které přesahují 50 tisíc korun, musí ještě odsouhlasit zastupitelé.

Podle mluvčí radnice Karolíny Průšové budou zastupitelé 22. března v sále Střelnice od 16 hodin rozhodovat o položkách v celkem pěti opatřeních. „Patří mezi ně například příspěvek na činnost preferovaných sportovních klubů nebo příspěvek na činnost dětí a mládeže od 15 do 19 let,“ řekla. Na nejvíc peněz ze všech klubů by si letos mohli přijít BK Lions (celkem až 2,68 milionu korun).



Kromě 2,1 milionu korun pro BK Lions jakožto letošní „preferovaný“ sport létají nejvyšší částky právě v příspěvcích na sportovní kluby, které pracují s dětmi od 15 do 19 let.

Návrh zastupitelům na poskytnutí dotací do sportu