Drahé české hory. Nevyplatí se cizina?

Jižní Čechy, Jindřichohradecko - Česká horská střediska se rok od roku vylepšují. Lanovky, vleky a další vybavení jsou moderní, návštěvníků přibývá. Logicky tak ale rostou i ceny za poskytované služby. To hlavní - přírodní sníh ale dost často chybí .

A s tím vlekaři při sebevětší snaze sotva něco udělají. Ve sněhových podmínkách tak alpská střediska jasně vedou. Co je tedy lepší? Návštěva českých svahů s umělým sněhem, nebo sjezdovky v cizině?

Dva pohledy

Libor Knot, ředitel Asociace horských středisek ČR

1. Jsou naše horská střediska kvalitou srovnatelná například s těmi alpskými? Cenově se jim začínají přibližovat…

Nabídka je u nás, aspoň u těch největších středisek, se zahraničím srovnatelná například úroveň dopravního zařízení, kvalita úpravy tratí nebo nabídka lyžařských škol. Rozhodně ale nelze mluvit o tom, že se přibližují ceny. Podobnou cenovou úroveň můžeme najít jen v některých kategoriích ubytování, ale skipasy, půjčovny, lyžařské školy a stravování jsou v Alpách výrazně dražší. Je třeba vnímat, že technologie lanovek, zasněžování, nebo roleb na úpravu tratí je stejně drahá u nás i v zahraničí.

2. Jaké služby v horských střediscích upřednostňujete? Které z nich jsou u nás dostupné a které vám osobně chybějí?

Současný trend v lyžařských střediscích je takový, že průměrná doba strávená v jednom dni s lyžemi na nohou se zkracuje, logicky se naopak prodlužuje pobyt klientů v gastronomických a volnočasových zařízeních. Dostupné by měly být tedy nejen kvalitní sjezdovky, ale musí fungovat spolupráce i s ostatními poskytovateli služeb. Horský turistický ruch musí být zkrátka stále více zaměřený na pohodlí klienta a na splnění jeho přání a to si myslím, že se i u nás vcelku daří.

3. Je v našich podmínkách dobře postaráno o bezpečnost návštěvníků? Čeho by se měli vyvarovat, aby snížili riziko úrazů na minimum?

Bezpečnostní standardy jsou u nás na slušné úrovni a u velkých středisek jsou dokonce vynikající sítě na nebezpečných místech kolem sjezdovek i na kritických místech jsou stále rozšířenější. Bohužel neklesá celkový počet úrazů, ale to je dáno spíše chováním návštěvníků na sjezdovkách. Kvalitní lyžařská výzbroj a úprava tratí způsobují, že se pohybujeme rychleji něž dřív a častěji dochází k pádům a zejména srážkám. Rozhodně bych jako nezbytný standard doporučil lyžařům a snowboardistům helmu a apeloval na ně, aby jízdu měli pod kontrolou a předvídali situace, které na svahu mohou nastat.

Ondřej Bank, lyžař, bývalý český reprezentant

1. Jsou naše horská střediska kvalitou srovnatelná například s těmi alpskými? Cenově se jim začínají přibližovat…

Kvalita služeb i vybavenost lyžařských center u nás se těm v zahraničí začíná v poslední době přibližovat. Největší rozdíl zůstává v délce sjezdových tratí. Ale vzhledem k rozloze našich hor se tento hendikep nepodaří nikdy dohnat.

2. Jaké služby v horských střediscích upřednostňujete? Které z nich jsou u nás dostupné a které vám osobně chybějí?

Přiznám se, že v tomto ohledu nemám žádnou velkou zkušenost. Některé tratě mám projeté, ale jako závodník, takže se k tomuto nemohu vyjádřit jako běžný lyžař. Naše kopce si teprve začínám ohmatávat, a to spíš z pozice rodiče, který brzy vyjede na svah s dětmi.

3. Je v našich podmínkách dobře postaráno o bezpečnost návštěvníků? Čeho by se měli vyvarovat, aby snížili riziko úrazů na minimum?

Byl jsem pozván do nemocnice ve Vrchlabí, kde pracují na přípravě úrazové jednotky, která by měla sloužit právě zraněným lyžařům ze Špindlu. Zdá se mi tedy, že i na bezpečnost se začíná více myslet a i v tomto ohledu se k cizině přibližujeme. A čeho bychom se měli vyvarovat, abychom snížili riziko úrazů? Hlavně by měl být člověk kvalitně vybaven. Určitě není dobré vyrážet do hor v „sandálech". I podle toho jsou někdy v cizině poznat Češi.

Anketa | Kam jezdíte lyžovat a proč?

Ivana Ondráčková, Kaplice

Před třinácti lety jsem lyže vyměnila za snowboard. Většinou ale jezdíme do zahraničí, tak různě do Alp, záleží, kolik máme času. V Čechách lyžuji v podstatě jednou za pět let a tak nějak omylem. Podle mě jsou ceny v českých lyžařských střediscích předražené a ta cena neodpovídá kvalitě. Tuto sezonu se chystám na snowboard, ale kam, to se teprv uvidí.

Pavlína Tomášková, Písek

Každý rok jezdíme s rodinou do Alp do Itálie. Tam se lyžuje parádně, jsou tam upravené sjezdovky a když vyjde počasí, je to nádhera. Tuto zimu se chystáme také do Francie, kam se moc těším. Ještě jsem tam lyžovat nebyla. Když vyjde čas, jezdím ráda i na Šumavu. Na jednodenní nebo večerní lyžování je hlavně z hlediska dostupnosti Šumava ideální.

Kateřina Člupková, Jindřichův Hradec

Nejraději jezdím do Alp, protože jsou tam dobře upravené sjezdovky a příjemné zázemí. Nevýhodou je vyšší cena než u nás. V Čechách vyrážíme na Lipno, tam je sice malý kopec, ale z Jindřichova Hradce je to nejdostupnější. A také na německou stranu Lipna na Hochficht. Občas využíváme i možnost nočního lyžování na Hradecku, ale to musí být dost sněhu.

Pavla Jedličková, Prachatice

Hlavně sjezduji. Pokud vyrazím lyžovat, tak převážně do zahraničí, hlavně do Rakouska, případně Německa. V zahraničí jsou lepší kopce. Co jsou sjezdovky nejblíže k nám, na těch si moc nezalyžuji a do Krkonoš se mi také moc nechce. Výběr sjezdovek v zahraničí je zkrátka o mnoho větší. Navíc má sestra dělá lyžařskou instruktorku v Rakousku, a tak jezdím i za ní.

Jiří Reitinger, Český Krumlov

Do hor jezdím dvakrát ročně, a to hlavně kvůli dětem. Do Itálie je to kvůli ideálním podmínkám, možnosti si pořádně zalyžovat bez velkých front a hlavně kvůli bezpečnosti dětí. Každoročně pak jezdíme na týden do Rampuše v Orlických horách na „apaluchu". Tam sice nejsou takové podmínky, ale vždycky si tam užijeme legraci se skupinou stejně naložených lidí.

Miroslav Hlava, Strakonice

Na hory jezdím moc rád, hlavně když je hodně sněhu a dá se lyžovat a snowboardovat. Dá se říct, že je to nejen pro mě, ale i pro celou moji rodinu součást života. Snažíme se vždy vyrazit buď všichni, anebo alespoň já s manželkou. Pokud jde o krátkodobější pobyty, rádi vyrážíme na Hochficht. Když se nám podaří vyjet na delší dobu, je to zejména rakouská část Alp.

Lucie Kmínková, Tábor

U nás navštěvujeme sjezdovky v Krkonoších, kde máme kamarády a na Šumavě, kam vyrážíme hlavně na běžky a sněžnice. Také jezdíme na ledovce do Rakouska, které je blízko a navíc vychází cenově velice dobře. Konkrétně Stubaital, Dachstein. Jezdíme i na Hochficht. Pokud srovnám naše a rakouské sjezdovky , tak Rakousko zvítězí, ale i Čechy máme rádi.

Petr Klíma, Prachatice

Nejraději jezdím na sjezdovky do zahraničí, hlavně do Itálie, Rakouska nebo Německa, protože tam nejsou zaostalí a nevybírají židácké peníze za parkování jako v některých střediscích u nás v Čechách. Kvalita sjezdovek, co se týče délky a šířky, aby se na nich dalo bezpečně předjíždět, je mnohonásobně lepší. Vyhledávám náročnější tratě, které u nás vůbec nemáme.