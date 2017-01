Dům Štěpánka Netolického slaví první narozeniny

„U té příležitosti jsme si připravili Den otevřených dveří, na který všechny srdečně zveme. Bude od 10 do 12 a od 13 do 17 hodin," uvádí Lucie Kukačková, koordinátorka Centra třeboňského rybníkářského dědictví v Domě Štěpánka Netolického.

Na letošek si podle jejích slov přichystali celou řadu zajímavých výstav – mezi nimi například výstavu grafik, akvarelů a kreseb Jana Novotného, která bude k vidění již v březnu.

„V dubnu ji vystřídá přehlídka prací výtvarného oboru základních uměleckých škol z celého Jihočeského kraje. V létě se návštěvníci mohou těšit na výstavu věnovanou legendárnímu filmovému studiu Bratři v triku, které předloni oslavilo 70 let, na podzim budeme vystavovat grafiky Oldřicha Kulhánka a v zimě se v Domě Štěpánka Netolického bude prezentovat umění ekvilibristiky," představuje Lucie Kukačková celoroční plány.

Součástí oslav prvních narozenin instituce bude také přednáška doktorky Jiřiny Psíkové na téma Rožmberkové a jejich Třeboň, která začíná v 19 hodin. Místa na přednášku je nutné rezervovat předem, a to třeba na e-mailu lucie.kukackova@mesto-trebon.cz.

S Rožmberky souvisí též expozice, která je v Domě Štěpánka Netolického k vidění až do konce února. „Návštěvníci se na výstavě dozvědí, jak se v domě rožmberské vlády ve městě žilo, připomenou si, jak se lidé oblékali, čím platili a jaké používali míry a váhy, ale třeba i to, jak fungovaly cechy a řemesla. K výstavě máme také doprovodný pro děti," popisuje koordinátorka Lucie Kukačková.

O Domě Štěpánka Netolického

Pro návštěvníky má otevřeno celoročně, od ledna do března v hodinách od 10 do 12 a od 13 do 16, a to denně kromě úterý.

Za loňský rok si cestu do nové třeboňské instituce našlo více než patnáct tisíc návštěvníků.