Fotbalistky Sokola v Borovanech nebodovaly

Borovany - Ani v pátém kole divize se fotbalistky jindřichohradeckého Sokola nedočkaly vítězství. V Borovanech po nevydařené druhé půli prohrály 2:5.

Borovany se sice ujaly vedení, ale Petra Vorlová brzy vyrovnala a poté Zuzana Šteflová skóre otočila na stranu hostujícího družstva, když proměnila přímý kop. „Bylo to se štěstím, brankářce míč vyklouzl z rukou,“ přiznala autorka gólu na 2:1. První půle tímto výsledkem i skončila, přestože se hrálo oboustranně útočně. „Měly jsme hodně šancí, k naší smůle neskončily brankami. Je to škoda, protože druhý poločas jsme odehrály špatně,“ poznamenala Zuzana Šteflová.



Po změně stran ještě necelou čtvrthodinu Sokol držel vedení, ovšem poté začala exhibice domácí kapitánky Zuzany Benedové. Ta během 13 minut nastřílela 4 góly. „Jen jednu z těch branek dala po přihrávce za obranu, když pak šla sama, jinak to bylo po individuálních akcích. Ona se těžko brání, je schopná přejít přes tři hráčky,“ uvedla Šteflová, že po gólu na 2:4 se hradecké družstvo psychicky zlomilo.



V 6. kole jindřichohradecký celek, jenž je v tabulce předposlední, v sobotu na Tyršově stadionu hostí sedmý Protivín (16 hodin). „Já hrát nebudu, ale snad už si holky doma zahrají; a vyhrají,“ přeje si Šteflová. Při předchozích domácích termínech nejprve soupeřky z Bernartic nepřijely a poté zápas s Blatnou odplavil déšť.



Calofrig Borovany – Sokol J. Hradec 5:2 (1:2)

Branky: 58., 61., 64., 71. Benedová, 18. Sýkorová – 24. Vorlová, 33. Šteflová. Rozhodčí: Špelina. Diváci: 30.

J. Hradec: Lapková – Dušková, Lehejčková, Šlapanská, Sivá – Hronová, Kadlecová, Šteflová, Kocoňová – Plucarová, Vorlová. Střídání: Marková.

Roman Pišný