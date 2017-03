Fotbalisty Suchdola vyhnali z hřiště chrousti

Suchdol nad Lužnicí – Nepříjemnosti hned v úvodu jarní části sezony prožívají fotbalisté Sokola Suchdol nad Lužnicí.

Suchdol nad Lužnicí - V Suchdole trénují i budoucí fotbalové naděje.Foto: Deník / Lejtnarová Petra

Jejich hlavní hřiště napadl chroust a na tom tréninkovém je trávník ve špatném stavu. Obě plochy jsou tak v současné době zavřené a fotbalisté nemají kde hrát ani trénovat.

Podle předsedy klubu Lukáše Soudka je to velká komplikace. Největší problém bude hlavně se zajištěním tréninků, které se budou odehrávat na hřištích v okolí. „Nejhorší je to s mládeží, protože takhle zatěžujeme rodiče, kteří musejí ty malé odvézt na trénink a zase je přivézt zpět,“ zmínil. Tyto přesuny se přitom dotknou přibližně šesti desítek mladých fotbalistů. Suchdol má totiž sedm mužstev, která dvakrát do týdne trénují.

V případě zápasů seniorů se již klub domluvil s Chlumem u Třeboně, kde domácí zápasy krajské I. B třídy odehraje A tým mužů, o zápasech okresního přeboru béčka se jedná s Novou Vsí nad Lužnicí. Suchdolští budou využívat také hřiště v Klikově a nyní jednají také s Rapšachem ohledně tréninků mládeže. „V mužstvech mladších a starších žáků máme společenství klubů s Českými Velenicemi, takže tyto dva týmy vše odehrají v Českých Velenicích,“ dodal s tím, že jde nejen o logistický problém. Komplikace je to také pro trenéry, kteří jsou zvyklí na své domácí hřiště, kde mají i zázemí. Nyní bude potřeba vyřešit kromě jiného i pomůcky na okolních hracích plochách. „Všichni nám ale vycházejí vstříc,“ vyzdvihl předseda.

Zpátky domů by se Suchdolští měli vrátit v polovině května, kdy by měla skončit úprava hlavního hřiště. Jak vysvětlil starosta Luboš Hešík, dojde zde k ošetření terénu prokypřením a zřejmě k chemické likvidaci larev chrousta. Město již proto schválilo investici ve výši 200 tisíc korun. „Okolním klubům patří velký dík, že našim fotbalistům vyšli vstříc,“ vyzdvihl starosta.

V případě tréninkového hřiště bude pauza ještě delší, a to přibližně půl roku. Luboš Hešík připomněl, že v loňském roce město zhruba za milion korun vybudovalo na tréninkovém hřišti oplocení a zavlažovací systém, ale letos se ukázalo, že tráva, která tam byla položena, je špatná. Nové zatravnění vyjde na 150 tisíc korun. To, že bude hřiště mimo provoz, bude znamenat určité omezení také pro místní školu a školku.

Samotný klub navíc komplikace s přesuny a zápasy, které nebudou moci odehrát na domácím hřišti, vyjdou podle Lukáše Soudka na dvacet až třicet tisíc korun. „Těžko se to počítá, u tréninků půjde největší režie za rodiči. Ale jsou to i příjmy ze vstupného, což se nás moc týkat nebude, protože lidi za námi asi moc nepojedou a když ano, tak asi ne v takové míře. To se určitě promítne,“ míní předseda suchdolského Sokola, který ale zároveň doufá, že alespoň skalní fanoušci za svým týmem popojedou.

„Fanoušci nás chápou a doufám, že nás podpoří i na venkovních zápasech, které budou vlastně naše domácí,“ přeje si a připomíná i druhou stránku mince. „Na druhou stranu nám říkají, že dva měsíce vydržíme a pak konečně bude v Suchdole pořádné hřiště,“ podotkl.

První utkání jarní části odehraje suchdolské áčko 26. března na přechodném působišti v Chlumu u Třeboně proti Nové Vsi.