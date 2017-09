Házenkáři Třeboně vypadli z poháru

České Budějovice - O svatováclavském čtvrtku odehráli druholigoví házenkáři Jiskry Třeboň zápas 2. kola Českého poháru. Byli hosty na půdě českobudějovického rivala, kterému podlehli velkým rozdílem.

Ilustrační fotoFoto: Deník

Sestava Třeboně byla v pohárovém duelu dosti jiná oproti ligovým zápasům. „Šlo o to, abychom pohár v pohodě odehráli. Nastoupili i naši dorostenci, které máme půjčené do Sezimova Ústí,“ řekl k jihočeskému derby hrající kouč Jiskry Jaroslav Dušek.



O výsledku nebylo od začátku pochyb, zkušená sestava Lokomotivy plnila roli favorita s přehledem. Utkání sice proběhlo v poklidném tréninkovém tempu, ale nedopadlo dobře pro třeboňského pivotmana Pavla Zahradníka, jenž si zlomil prst na ruce. K tomu má vykloubený prst také brankář Tomáš Neužil. Naopak pozitivní zprávou je staronové jméno v týmu od Světa, do něhož se vrátil dvaatřicetiletý Jan Vitha. V dresu Jiskry se objevil poprvé od 25. dubna 2015.



Lokomotiva České Budějovice – Jiskra Třeboň 32:16 (12:6)

Branky: Jirák 8, Potůček 6, Řezáč 4, Jiránek 4, R. Mráz 4, J. Mráz 3, Dvořák 2, Větrovec 1 – Dušek 3, J. Neužil 3, Vitha 3/1, Zahradník 2, Brchaň 2, Baierling 2, Ticháček 1. Vyloučení: 2:1. Žluté karty: 2:2. Rozhodčí: Rutta – Moravec. Diváci: 50.



Třeboň: Toman, P. Kostelecký, T. Neužil – Volf, Vitha, Dušek, Baierling, Ticháček, J. Dedek, Brchaň, J. Neužil, Zahradník, V. Dedek.

Roman Pišný