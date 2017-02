Hlavně na jedničkáře čekají zážitky zdarma

Jižní Čechy – Ti školáci, kteří dostali od učitelů samé jedničky, mohou využít lyžování či návštěvu jiné atrakce zdarma. Deník přináší tipy, které se kromě pátku týkají i víkendu.

Ilustrační foto.Foto: Zdeněk Píša

Monínec – Dárek za pololetní vysvědčení tradičně připravil skiareál Monínec na pomezí Středočeského a Jihočeského kraje nedaleko města Sedlec-Prčice. V pátek si všichni jedničkáři do 14 let zalyžují zdarma. Užijí si i další školáci: nově otevřené horní části parku, které nabízejí 6metrové minikluziště, 6metrový nízký rovný rail, vlnu, klopenou zatáčku i dvojitou vlnu.

Lipno nad Vltavou – Zdejší ski areál dopřeje každému školákovi, který se prokáže vysvědčením s jedničkami, lyžování za 20 korun. Podobnou odměnu získají jedničkáři i na Stezce korunami stromů. „Lyžování a návštěvu Stezky mohou pohodlně nakombinovat. Poblíž vstupu na stezku je otevřena úschovna lyžařského vybavení a půjčovna bot. V té si odložíte lyže a přezujete se do pohodlné turistické obuvi pro výstup do korun," říká mluvčí areálu Vojen Smíšek.

Kozí pláň ve Věžovaté Pláni (Českokrumlovsko) – V sobotu mají jedničkáři, kteří se v době od 9 do 16 hod. prokážou vysvědčením, lyžování zdarma

Tábor – Za vysvědčení s vyznamenáním lze bezplatně vyrazit do Zoo Tábor-Větrovy, a to od pátku až do neděle od 9 do 16 hod. Kdo ukáže vysvědčení bez trojky, získá vstupenkus padesátiprocentní slevou. Během víkendu čeká na děti komentované krmení zvířat.

Jindřichův Hradec – Pololetní prázdniny si lze užít i ve vodě, konkrétně v jindřichohradeckém krytém bazénuv pátek od 10 do 13 hod. se tu konají soutěže s odměnami. Dítě za doprovodu dospělého má vstup zdarma.

Temelín – Program připravilo temelínské infocentrum. Od pátečního rána do nedělního odpoledne bude každou hodinu od 9 do 16 hod. v kinosále promítat animované filmy pro děti. Někteří jedničkáři si odnesou i malý dárek. Vstup je zdarma a není třeba registrace.