„Hledáme spíš směr,“ brání se radnice

Jindřichův Hradec – Množství více či méně konkrétních odpovědí na otázky doprovázející veřejnou anketu ohledně úprav náměstí Míru zaznělo z úst vedení města ve středu večer na veřejném zasedání v sále Střelnice.

Jak dopadne osud náměstí Míru? O tom by zřejmě měla rozhodnout probíhající anketa.Foto: Deník/Lenka Novotná

Bohužel jen pro uši zastupitelů – židle pro veřejnost byly prázdné. Představení návrhů nebylo na programu, ale zaznělo v rámci posledního bodu jednání, diskuse zastupitelů.

"Návrhy jsou spíš pro veřejnost, teď neřešíme, že v nich je nakreslený moc malý strom, jiný vzhled svítilen nebo jiné pódium. Hledáme spíše směr, kterým projekt na náměstí dál tlačit," hájil anketu místostarosta Bohumil Komínek (ČSSD). Na dotaz o případné veřejné diskusi s lidmi odpověděl: „Nejedná se o zásadní dokument, návrhy jsou představené ve vyvěšených prezentacích na webu a v infocentru. Vysvětlení k jednotlivým variantám bude přidané na stránky města pod obě varianty."

Na dotaz Deníku o vysvětlení konkrétního účelu probíhající ankety a její závažnosti odpověděl starosta města Stanislav Mrvka (ČSSD): „Anketa nám v tuhle chvíli ukáže směr, jakým se máme ubírat, co se úprav náměstí týče. Není v tuto chvíli zcela závazná, ale jednotlivé prvky budou zapracované do projektové dokumentace, která bude následovat a bude veřejnosti znovu představena."

Místostarosta Bohumil Komínek (ČSSD) odpovídal na středečním jednání zastupitelů: „Když to úplně zjednoduším, uvidíme podle výsledků ankety, zda půjdeme cestou náměstí s ostrůvky, nebo ne."

Další ze zajímavých otázek se ozvala také na zastupitelstvu, a to ústy zastupitele Martina Kukačky (TOP 09). „Zajímá mě, proč v anketě třeba není přidaná ještě třetí volba, která by říkala, že se hlasujícímu nelíbí ani jeden z návrhů. Mohla by být doplněna o políčko, kam by lidé mohli připsat své názory a myšlenky," řekl.

Mluvčí radnice Karolína Průšová k tomu ve čtvrtek uvedla: „Tato možnost bude předložena ke schválení radě města na jednání ve středu 1. února. Pokud tato možnost bude schválena, bude anketa rozšířena o možnost hlasovat o nepodpoření žádné varianty."

Zastupitel za Volbu pro město Otakar Kinšt na jednání podal podnět pro kontrolní výbor zastupitelstva na přezkoumání procesní správnosti celého případu. „Podle mě je současná podoba ankety amatérská a alibistická forma," řekl.

Sedmičlenný kontrolní výbor v čele se zastupitelem Vladimírem Prokýškem (KSČM) se na základě tohoto podnětu sejde příští týden a začne věc podrobně zkoumat. „Na příštím zastupitelstvu, tedy 22. února, pak předložíme výsledky," sdělil.