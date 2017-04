Horní Žďár plánuje zázemí pro místní spolek i výbor

Jindřichův Hradec – Zakázku na projekt na dům, který by se měl stát centrem kulturního a společenského dění, zadala v minulém týdnu radnice.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK / Michal Burda

Klubovnu, sklad a kancelář pro potřeby místního spolku i osadního výboru získají v Horním Žďáře v podobě nové víceúčelové stavby.



Jak sdělil hradecký starosta Stanislav Mrvka, radnice v současné době hledá zpracovatele projektu na výstavbu na místě někdejšího domu určeného k demolici. „Cena za projekt by se měla pohybovat kolem dvou set tisíc korun,“ uvedl.



Předseda žďárského osadního výboru František Winkler doplnil: „Klubovnu určitě využijeme, stejně jako další zázemí. Scházet se nyní musíme v hospodě, což není ideální, třeba i proto, že je malá. Nová stavba by měla být jednoduchá a minimálně náročná co do provozních nákladů.“