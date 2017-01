Hradec chce vylepšit kamerový systém

Jindřichův Hradec - Nová kamera by mohla ještě během letošního roku začít dohlížet na pořádek v okolí vyhlídky na konci Husových sadů.

Kamera. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Petr Kinšt

Digitalizace a rozšiřování systému kamer, který hlídá spoustu zákoutí města nad Vajgarem, se kterou město začalo už před dvěma lety, má nyní pokračovat.

Podle mluvčí jindřichohradecké radnice Karolíny Průšové bude město žádat o dotaci ze státního rozpočtu, aby v digitalizaci mohlo pokračovat.

„V případě získání dotace bychom chtěli ve větším rozsahu pokračovat v zahájené digitalizaci kamerového systému, tedy pořídit digitální kamery a digitální přenosové trasy, které by zejména nahradily stávající a dosluhující analogové kamery," vysvětlil jindřichohradecký starosta Stanislav Mrvka.

Navíc v případě, že by se městu podařilo získat povolení na přípojku elektřiny, je v plánu přidání dalšího kamerového bodu – tentokrát do Husových sadů na vyhlídku na konci horní části parku.

Jak uvedl hradecký místostarosta Bohumil Komínek, k výměnám kamer dochází zejména proto, aby nejen přenos, ale i obraz byly co nejkvalitnější. Podněty, kde by bylo potřeba kamery instalovat, má město jak o policie, tak i od občanů. Nápadů, kam umístit nové kamery, je v Jindřichově Hradci víc. Kromě parků jsou to také exponované křižovatky, příjezdové cesty do města, kde by bylo možné sledovat dopravní situaci.

„Je to ale zatím otázka budoucnosti," dodal místostarosta Bohumil Komínek.