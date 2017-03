Hradec musí doplatit desítky tisíc na MHD

Jindřichův Hradec - Opravy Václavské ulice se městu prodraží. Autobusy MHD najezdí o čtyři tisíce kilometrů víc, než zněl plán.

Uzavírka ve Václavské ulici komplikuje provoz řidičům i chodcům.Foto: Deník/Adam Hudec

Dodatek ke smlouvě mezi městem a ČSAD schválili radní města. Podle starosty města Stanislava Mrvky dodatek zmiňuje, že město musí dopravci a provozovateli hradecké MHD doplatit zhruba 155 tisíc korun.



„Jedná se o to, že kvůli rekonstrukci Václavské ulice se nám prodloužily trasy autobusů, kvůli objížďkám, a to celkem o více než čtyři tisíce kilometrů,“ zmínil.



Opravy ve Václavské budou pokračovat třetí a poslední etapou, která se má spustit v úterý 4. dubna. Podle starosty zatím rekonstrukce běží podle plánů. Při třetí etapě se pro řidiče uzavře křižovatka Václavské a Mlýnské, přičemž chodci budou směřování do vyznačených koridorů.