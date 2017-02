Hradec řeší nová pravidla pro památkovou zónu

Jindřichův Hradec - Vzniká nový regulační plán památkové rezervace. Radnice slibuje, že žádná připomínka nezapadne.

Náměstí Míru v Jindřichově Hradci. Ilustrační snímek.Foto: Deník/Lenka Novotná

Až do 2. března je na úřední desce hradecké radnice vyvěšený návrh nového regulačního plánu, který stanovuje a upravuje pravidla pro památkovou zónu v srdci města. Současný návrh, označovaný jako návrh ke společnému jednání, se po zapracování připomínek, které je možné zasílat písemně na oddělení územního plánování na městském úřadu, stane podkladem pro veřejné jednání.

"V něm budou občané dávat připomínky a vlastníci námitky. Tato fáze bude mnohem závažnější než společné jednání," uvádí radnice ve vyjádření, jehož kompletní podobu naleznete níže.

Vyjádření radnice:

V současné době pořizujeme nový regulační plán městské památkové rezervace. Současný regulační plán už zcela neodpovídá nové legislativě a některé výchozí podmínky se změnily, nicméně až do vydání nového bude stále v platnosti. V současné době je vyvěšen návrh pro společné jednání. Po vydání stanovisek dotčených orgánů a vyjádření vlastníků infrastruktury bude dohodován a upravován, až se dostane do podoby pro veřejné projednání. V něm budou občané dávat připomínky a vlastníci námitky. Tato fáze bude mnohem závažnější než společné jednání, proto bude široce popularizována, aby se o tom dověděl pokud možno i ten, kdo nerad čte veřejné vyhlášky. Kdy se tak stane, nelze říct, protože jednání o změnách návrhu mohou být dlouhá a obtížná.

Pro ty, kteří chtějí připomínkovat už nyní, rekapitulujeme: Návrh bude viset na webu a je vystaven na oddělení územního plánování (tel. 384 351 251, Ing. arch. Hartmann) do 2. března a do té doby se přijímají písemné připomínky na adresu městského úřadu, oddělení územního plánování. Žádná připomínka nezapadne, avšak některé nebudou mít faktický vliv na návrh; pokud příslušný problém mezitím vyřeší některý státní orgán, půjde do veřejného projednání upravená verze. Zdůrazňujeme, že smyslem regulačního plánu není omezování občanů a podnikatelů, ale popularizace zásad regulace stavební činnosti a památkové péče, aplikované na konkrétní území. Jeho existence zvyšuje naši šanci na získávání státních dotací na úseku památkové péče. Mnozí vlastníci a podnikatelé toto vědí a dosti dobře se orientují v současném regulačním plánu. Ten jim pomáhá, aby se jejich záměry nedostávaly do konfliktu se zákonem a aby mohli tyto dotace čerpat.